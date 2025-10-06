Autoridades elevan a más de 20 las muertes en el noreste de la India tras lluvias

Nueva Delhi, 6 oct (EFE).- Al menos 20 personas han muerto en el noreste de la India tras el colapso de dos puentes y varios deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias que azotan desde el viernes al norte del estado de Bengala Occidental, según el ministro de Desarrollo del Norte de Bengala.

«Hasta el momento, el número de muertos es de 20. Es probable que aumente», afirmó el ministro de Desarrollo de Bengala del Norte, Udayan Guha, a la agencia local Ians Life.

Los episodios de lluvias tuvieron lugar principalmente en la zona de Darjeeling, un importante parador turístico.

La primera ministra de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, informó este lunes en su perfil de X que se desplazaba al norte del estado para supervisar las labores de rescate y restauración mientras ministros y representantes públicos ya habían sido movilizados a las zonas más afectadas.

Además, aseguró que los turistas varados están siendo evacuados de forma segura y que se les proporcionará alojamiento en hoteles a cargo del gobierno.

«Aunque la muerte no se puede compensar, se otorgarán 500.000 rupias a las familias de cada fallecido y un puesto de guardia especial a un familiar como gesto del gobierno», afirmó Mamata Banerjee y remarcó que «si el dinero del Gobierno central se hubiera gastado en las obras públicas necesarias en Bengala en lugar de malgastarlo en otras actividades no relacionadas, nuestro pueblo se habría librado de la inundación provocada por el hombre, mientras que nuestras propias obras locales han ayudado a limitar los daños».

La crisis por los diluvios no se limita a la India, en Nepal, al menos 49 personas han muerto y más de una decena permanecen desaparecidas por las intensas lluvias del monzón desde el sábado.

El distrito más afectado en Nepal es Ilam, en el este montañoso del país, donde al menos 37 personas fallecieron en deslizamientos de tierra, según informó a EFE el domingo la jefa distrital Sunita Nepal, mientras las operaciones de búsqueda y rescate continúan.

Estos episodios se enmarcan en un monzón tardío que se extiende de junio a octubre y que cada año provoca centenares de muertes y daños materiales en los estados montañosos del Himalaya, y que este año ha dejado ya más de 500 fallecidos en distintas regiones del norte de la India. EFE

