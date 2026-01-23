Autoridades en EEUU se defienden tras detención de niño de cinco años en redada antiinmigración

afp_tickers

5 minutos

El gobierno de Estados Unidos intentaba este viernes calmar una creciente indignación causada por la detención de un niño de cinco años durante una masiva redada contra migrantes en Mineápolis, donde se convocó a una jornada de protestas contra las acciones de los agentes.

Miles de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están desplegados en Mineápolis como parte de la campaña del presidente Donald Trump contra la migración.

Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre Adrian Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, fueron detenidos el martes cuando llegaban a su residencia, informó el miércoles Zena Stenvik, superintendenta de escuelas públicas de Columbia Heights, donde el pequeño cursaba el preescolar.

El niño luego fue utilizado por los agentes del ICE como «carnada» para tocar la puerta de su casa e intentar que salgan las personas en su interior, añadió Stenvik.

En las redes sociales se publicó una foto del niño con un gorro azul de conejo mientras una persona vestida de negro lo sostiene de su mochila escolar.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó el jueves que el niño se encuentra entre los detenidos, pero explicó que los agentes buscaron protegerlo después de que su padre «huyó» de una redada.

«¿Qué se supone que deben hacer? ¿Se supone que deberían dejar que un niño de cinco años se muera de frío?», cuestionó.

– «Sus compañeros lo extrañan» –

Varios políticos del partido demócrata fustigaron la acción.

El congresista demócrata Joaquín Castro rechazó la explicación de Vance y calificó a las autoridades de Seguridad Nacional de «mentirosos compulsivos».

Agregó que su equipo no logró localizar al menor, quien según informes, fue trasladado junto con su padre a un centro de detención en San Antonio, Texas.

El oficial de la patrulla fronteriza Gregory Bovino defendió este viernes el trato que sus agentes dieron a Ramos: «Debo decir inequívocamente que somos expertos tratando con niños», dijo a periodistas.

El comandante del ICE, Marcos Charles, aseguró que el objetivo de sus agentes no era el niño y aseguró que éstos hicieron «todo lo que podían» para que el pequeño se reuniera con su familia, pero esta se negó a abrirle la puerta después de que su padre lo dejara y huyera de los agentes antiinmigración.

La exvicepresidenta Kamala Harris defendió que «Liam Ramos es solo un pequeñito». «Debería estar en casa con su familia, no siendo usado como carnada por el ICE y retenido en un centro de detención en Texas», escribió en X.

Un maestra de Ramos, que fue identificada como Ella, afirmó que el niño era «un estudiante brillante».

«Sus compañeros lo extrañan. Viene todos los días a la escuela e ilumina el salón de clases. Solo quiero que vuelva sano y salvo», dijo en un comunicado.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, reprochó que el gobierno federal trate a los niños «como criminales».

– Huelga en Mineápolis –

Bajo el lema «no trabajo, no escuela, no compras», circularon en las redes sociales convocatorias a una huelga general durante una jornada de protestas contra el ICE en el estado de Minnesota. También se prevé una marcha en el centro de Mineápolis que debe concluir en una concentración.

Los medios locales reportaron el cierre de «cientos» de comercios, restaurantes e instituciones culturales en protesta por la operación de gran envergadura que el ICE realiza desde hace varias semanas en Minnesota.

Por separado, manifestantes se concentraron frente al aeropuerto de Mineápolis – St. Paul, desde donde se deporta a los detenidos en las redadas. Los organizadores informaron de 100 arrestos.

Según el comandante Charles, el niño y su padre entraron al país de forma ilegal y son «deportables».

Sin embargo, el abogado Marc Prokosch dijo que la familia del niño cumplió con los pasos legales al solicitar asilo en Mineápolis, una ciudad santuario en la que la policía no coopera con las redadas migratorias federales.

Vance afirmó que «la falta de cooperación» obstaculiza los esfuerzos de ICE y aumenta las tensiones.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó el viernes su asombro ante los «abusos rutinarios» de las autoridades estadounidenses contra migrantes y refugiados, e instó a «poner fin a prácticas que están rompiendo familias».

«Estoy estupefacto por los abusos ahora rutinarios contra migrantes y refugiados, y la denigración» que sufren, dijo en un comunicado.

Mineápolis es escenario de protestas cada vez más tensas desde que la estadounidense Renee Good murió a manos del ICE el 7 de enero durante una redada antiinmigrantes.

El agente que disparó, Jonathan Ross, no ha sido suspendido ni acusado de ningún delito. Trump y sus funcionarios defendieron rápidamente sus acciones como legítima defensa.

bur-gw/dw/msp/sla/abs/cms/md/mjw/val/nn/cr