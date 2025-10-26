Autoridades en Jamaica piden que sus habitantes busquen refugio ante la fuerza de Melissa

San Juan, 26 oct (EFE).- Las autoridades en Jamaica luchan este domingo por refugiar a la mayor cantidad de habitantes ante las «catastróficas inundaciones» que los meteorólogos han pronosticado que ocurrirán en el país caribeño por el paso del huracán Melissa esta semana.

Y es que, según publican varios medios locales, los residentes de algunas zonas de Jamaica, especialmente en Port Royal, en la costa de la capital de Kingston, en el sureste del país y una de las más propensas a inundaciones, han ignorado las advertencias de las autoridades para buscar refugio.

Para el traslado de los residentes a los 881 refugios que hay en el país, el Gobierno proveyó la Compañía de Transporte Urbano de Jamaica.

En torno al mediodía de este domingo, Margaret Parkes, de 62 años, era una de las pocas habitantes de Jamaica que aceptó tomar el autobús y ser transportada a uno de los refugios.

Según dijo Parkes a los medios locales, esta decidió movilizarse porque sufre de ataques de pánico, lo que le provoca ansiedad.

Según el boletín más reciente de las 15.00 (19.00 GMT) del Centro Nacional de Huracanes, Melissa cargaba vientos sostenidos de 140 millas por hora (220 km/h).

A su vez, el ministro de Transporte, Daryl Vaz, detalló que la agencia solo había recibido desde el sábado cuatro llamadas de residentes para refugiarse.

Vaz mencionó que ni una docena de residentes de zonas como Flagaman, en la costa de Saint Elizabeth, así como en Old Harbour Bay, en Santa Catherine, y en Port Royal y Rae Town, ambos en Kingston, habían sido trasladados a algún refugio.

En Port Royal y Portmore, en el sureste del país, se espera que el oleaje llegue a los 13 pies (4 metros), según dijo el meteorólogo sénior de Jamaica, Evan Thompson.

Por su parte, el ministro de Gobierno Local de Jamaica, Desmond McKenzie, exhortó a los residentes de zonas propensas a inundaciones o de zonas bajas a refugiarse inmediatamente, pues advirtió de que muchas comunidades quedarán cubiertas con agua y no sobrevivirán las inundaciones. EFE

