Autoridades extraditan a EEUU a tres dominicanos acusados de narcotráfico en ese país

1 minuto

Santo Domingo, 21 ago (EFE).- La Procuraduría General de la República (PGR) y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) extraditaron a tres dominicanos solicitados el Distrito Judicial de Puerto Rico bajo los cargos de narcotráfico y otros delitos.

Roberto Rodriguez Payano, Lucas José Pérez y Yeuris Rodriguez Payano, fueron trasladados por unidades operativas al Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde fueron entregados a oficiales estadounidenses, para abordar un vuelo a esa isla.

Los dominicanos fueron arrestados mediante órdenes emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y entregados a Estados Unidos por disposición del Poder Ejecutivo, dijo la DNCD en una nota.

«Los tres hombres son requeridos por ante un Tribunal del Distrito Judicial de Puerto Rico, que los acusa de asociación delictuosa para distribuir e importar cocaína, tentativa y otros cargos relacionados con el delito de narcotráfico», agregó la información.

Unidades de la DNCD los arrestaron en julio pasado, acompañados de miembros del Ministerio Público.

El arresto y extradición de estos prófugos de la justicia estadounidense, obedece al firme compromiso de la República Dominicana en seguir fortaleciendo las relaciones con los países aliados, en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.EFE

rsl