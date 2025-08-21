The Swiss voice in the world since 1935

Autoridades extraditan a EEUU a tres dominicanos acusados de narcotráfico en ese país

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Santo Domingo, 21 ago (EFE).- La Procuraduría General de la República (PGR) y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) extraditaron a tres dominicanos solicitados el Distrito Judicial de Puerto Rico bajo los cargos de narcotráfico y otros delitos.

Roberto Rodriguez Payano, Lucas José Pérez y Yeuris Rodriguez Payano, fueron trasladados por unidades operativas al Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde fueron entregados a oficiales estadounidenses, para abordar un vuelo a esa isla.

Los dominicanos fueron arrestados mediante órdenes emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y entregados a Estados Unidos por disposición del Poder Ejecutivo, dijo la DNCD en una nota.

«Los tres hombres son requeridos por ante un Tribunal del Distrito Judicial de Puerto Rico, que los acusa de asociación delictuosa para distribuir e importar cocaína, tentativa y otros cargos relacionados con el delito de narcotráfico», agregó la información.

Unidades de la DNCD los arrestaron en julio pasado, acompañados de miembros del Ministerio Público.

El arresto y extradición de estos prófugos de la justicia estadounidense, obedece al firme compromiso de la República Dominicana en seguir fortaleciendo las relaciones con los países aliados, en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.EFE

rsl

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR