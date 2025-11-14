Autoridades extraditan a un mexicano acusado de tráfico de drogas a EE. UU.

1 minuto

Ciudad de México, 14 nov (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este viernes que entregó al gobierno de Estados Unidos a Orfael ‘M’, un hombre de nacionalidad mexicana requerido por las autoridades federales del estado de Georgia por su presunta participación en el tráfico de drogas en Atlanta.

“La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al gobierno de aquel país (EE.UU.) a una persona de nacionalidad mexicana, requerida por la Corte Federal para el Distrito Norte de Georgia, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud”, señaló la FGR a partir de un comunicado.

Además explicó que el acusado “organizó y envió cargamentos de droga de Texas a Atlanta” junto con sus cómplices.

También detalló que la extradición se acató correctamente a los procedimientos legales establecidos, por lo que la entrega de Orfael ‘M’ ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el más importante del país, donde agentes estadounidenses esperaban al detenido para su traslado.

La fiscalía apuntó que esta acción se llevó a cabo en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado con el vecino del norte.

En el marco de este tratado, esta semana, la FGR también entregó en extradición a la mexicana Andrea Vanessa Ramírez, tras ser requerida por la Corte Superior del estado de Arizona por los delitos de secuestro, explotación sexual de un menor y el robo con violencia agravado. EFE

abz/afs/eav