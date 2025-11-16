Autoridades liberan a 20 personas secuestradas en el noroeste de México

Ciudad de México, 16 nov (EFE).- La Secretaría de Seguridad Pública del estado mexicano de Sinaloa informó este domingo de la liberación de 20 personas, 17 hombres y 3 mujeres, que presuntamente se encontraban secuestradas, además decomisaron armas, municiones, teléfonos y otros objetos ilícitos.

En un comunicado difundido en redes sociales, la dependencia detalló que el operativo se realizó en el Campo El Diez, al sur de Culiacán, donde se localizó en un taller mecánico a las personas, todas mayores de edad.

También mencionó que al interior de este inmueble se decomisó un arma larga tipo AR-15, un rifle de postas, ocho cargadores, 90 cartuchos, un inhibidor de señales de 12 antenas, dos chalecos tácticos con dos placas balísticas cada uno.

Además de 18 teléfonos celulares, 21 cigarros de presunta marihuana, 23 dólares americanos, un vehículo Hyundai Tucson, con reporte de robo y 12 ponchallantas.

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que las personas rescatadas también fueron revisadas para constatar su estado de salud y presentadas ante las autoridades para los trámites correspondientes.

El operativo fue coordinado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal Preventiva.

Sinaloa es uno de los estados más peligrosos de México, pues un año después del estallido de la crisis de violencia en Culiacán, capital del estado, debido a una pugna interna del Cartel de Sinaloa, el saldo que registra es de 1.828 homicidios dolosos y 2.390 desapariciones. EFE

abz/jrh