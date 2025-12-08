Autoridades locales australianas defienden veto a las redes a menores de 16 tras recurso

Sídney (Australia), 8 dic (EFE).- El Gobierno de Nueva Gales del Sur, en el este de Australia y donde se encuentra Sídney, anunció este lunes que respaldará ante el Tribunal Superior del país la constitucionalidad de la nueva ley que fija en 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales, en línea con otras autoridades locales.

El anuncio se produce después de que un grupo de defensa de los derechos digitales, junto a varios menores, presentara a finales de noviembre un recurso que cuestiona la validez de la normativa, que entrará en vigor este miércoles, alegando que es «excesiva», entre otras objeciones.

Nueva Gales del Sur se une así a la postura ya adoptada por Australia del Sur en apoyo a la nueva ley, que obliga a las plataformas a aplicar medidas razonables para impedir que menores de 16 años mantengan cuentas activas.

Las empresas que incumplan podrían enfrentar sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 30 millones de euros) por infracciones sistémicas.

«Lo he dicho antes: las redes sociales son un enorme experimento global no regulado con nuestros hijos. Estas leyes colocan la responsabilidad donde debe estar: en las plataformas. Si fallan en proteger a los jóvenes, debe haber consecuencias», declaró el gobernador de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, en un comunicado.

Minns añadió que el Estado buscará ser escuchado ante el Tribunal Superior porque «el principio en el corazón de esta reforma es simple: cuando algo amenaza con dañar a nuestros niños, actuamos».

La reacción de este estado -donde se encuentra Sídney, la ciudad más poblada de Australia, con unos 5,55 millones de habitantes- se produce después de que Digital Freedom Project, una agrupación sin ánimo de lucro que se define como defensora de los derechos digitales, presentara el recurso ante la máxima instancia judicial.

La organización busca proteger la libertad de expresión, la participación y el acceso a las redes sociales y tecnologías digitales, especialmente entre los jóvenes, frente a lo que considera una intervención excesiva del Estado.

Su presidente, John Ruddick, miembro del Partido Libertario en la Cámara Alta de Nueva Gales del Sur, calificó la medida de «desproporcionada» y aseguró que delega en el Gobierno y en «burócratas no electos» responsabilidades que, a su juicio, deberían recaer en las familias.

Los adolescentes Noah Jones y Macy Neyland, ambos de 15 años, figuran asimismo como demandantes en la causa, en representación del colectivo afectado.

Australia se convertirá esta semana en uno de los primeros países del mundo en imponer restricciones de este calibre, mientras otros estudian medidas similares para proteger a los menores en Internet.EFE

