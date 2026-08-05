Autoridades lusas incautan 5 toneladas de cocaína en barco proveniente de América Latina

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Lisboa, 5 ago (EFE).- La Policía portuguesa informó este miércoles de que ha desarticulado una banda que se dedicaba a introducir droga en el continente europeo y que transportaba en el momento de la detención cerca de cinco toneladas de cocaína en un navío proveniente de un país de América Latina.

La Policía Judicial (PJ), que precisó el país del que provenía la embarcación, explicó en un comunicado que en esta operación, realizada en colaboración con la Marina y la Fuerza Aérea de Portugal, fueron detenidas tres personas de nacionalidad extranjera, dos de ellas «en situación clandestina e irregular».

«El navío, proveniente de un país de América Latina, fue detectado y abordado a cerca de 640 millas náuticas de Lisboa (unos 1.185 kilómetros) en condiciones de dificultad extrema», explicó la PJ.

Durante la inspección del barco portacontenedores detuvieron a las dos personas en situación clandestina, así como a un miembro de la tripulación «por haber fuertes sospechas de que estaba implicado en el entramado delictivo».

En el navío identificaron también «varios objetos» usados para la navegación y el transporte de droga.

La PJ aclaró que esta investigación, realizada en el marco del MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Drugs), se inició este agosto como parte de una cooperación policial internacional y en «estrecha colaboración y articulación» con las autoridades policiales y judiciales de Reino Unido (National Crime Agency) y España (Policía Nacional).

El navío identificado, con los polizones y la droga, fue acompañado por la Marina lusa hasta el puerto de Sines (unos 160 kilómetros al sur de Lisboa), donde atracó en la madrugada de ayer, martes. EFE

cch/jfu