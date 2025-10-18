Autoridades mantienen búsqueda de cuerpos tras inundación en una mina en Venezuela

2 minutos

Caracas, 18 oct (EFE).- Las autoridades de Venezuela mantienen el operativo de búsqueda de los mineros que fallecieron tras una inundación producto de las fuertes lluvias en el estado venezolano de Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), informó este sábado la gobernadora de la región, la chavista Yulisbeth García.

«Han sido horas de búsqueda ininterrumpidas de las personas que están atrapadas en los tres cilindros», señaló García en una publicación en Instagram en la que compartió fotografías del operativo en la mina Cuatro Esquinas, ubicada en la localidad de El Callao.

En la jornada de rescate, prosiguió, participan cuerpos de bomberos de la región, Protección Civil, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, la Corporación Venezolana de Minería y la Corporación Venezolana de Guayana.

El viernes, el Cuerpo de Bomberos del municipio Roscio, ubicado en Bolívar, anunció que rescataron el quinto cuerpo de un total de 14 «fallecidos por inmersión».

Las autoridades locales informaron el martes a EFE sobre el trabajo de rescate de los mineros, en el que empezaron con la extracción de agua en la zona.

La ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, informó el pasado jueves que el país ha registrado un 300 % más de lluvias de lo esperado durante 2025 que han afectado a más de 7.000 familias y que adjudicó a la crisis climática.

Las lluvias, que comenzaron a finales de junio, han dejado daños en gran parte del occidente venezolano, que abarca, entre otras, las regiones de Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida, Portuguesa y Guárico (centro).EFE

