Autoridades mexicanas detienen a tres presuntos delincuentes y abaten a dos más en Sinaloa

3 minutos

Ciudad de México, 27 oct (EFE).- Autoridades federales mexicanas detuvieron en Culiacán, capital del estado de Sinaloa (noroeste), a tres personas, una de ellas menor de edad, mientras que dos presuntos delincuentes más murieron, durante varias acciones contra el crimen organizado asociado a los carteles del narcotráfico.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que una de las acciones tuvo lugar en la sindicatura de Jesús María, durante un recorrido de vigilancia en el que agentes fueron agredidos con disparos de armas de fuego, por lo que «aplicaron protocolos correspondientes, repelieron la agresión y controlaron la situación».

“Como resultado detuvieron a tres personas, una de ellas menor de edad, aseguraron una ametralladora, seis armas largas, dos aditamentos lanzagranadas, 58 cargadores, 1.800 cartuchos, 14 placas balísticas, siete chalecos tácticos y siete vehículos con reporte de robo, uno de ellos con blindaje artesanal, además, liberaron a una persona privada de su libertad”, expuso la SSPC.

Además, en otro operativo en el mismo municipio, pero en el poblado Las Tres Gotas de Agua, efectivos fueron atacados con disparos de arma de fuego, que fueron repelidos «en estricto apego a los protocolos de actuación, donde resultaron dos agresores fallecidos, por lo que se informó a la autoridad ministerial correspondiente para los servicios periciales”, subrayó la dependencia.

Tras la agresión, fueron decomisadas tres armas largas, cartuchos útiles, dieciocho cargadores, seis artefactos explosivos improvisados, una granada, dos chalecos, un uniforme táctico y un vehículo.

Finalmente, en el también sinaloense municipio de Escuinapa, en el poblado Loma Grande, durante varios recorridos de seguridad se decomisaron tres armas largas, 1.499 cartuchos, veintisiete cargadores, cuatro chalecos y seis placas balísticas abandonadas.

Sinaloa es uno de los estados más vigilados por el Gobierno de México, debido a la fuerte presencia del Cartel de Sinaloa, designado como grupo terrorista por el Gobierno estadounidense.

Desde septiembre de 2024, dos facciones del cartel en mención, Los Chapitos y Los Mayos, mantienen una disputa por el control de la región, enfrentamiento que ha dejado más de 1.700 personas muertas, entre criminales, policías, militares, civiles, niños, mujeres y otras víctimas colaterales.

Ante esta guerra de narcotraficantes en Sinaloa, el Gobierno de México ha desplegado más de 11.800 elementos de las fuerzas federales para resguardar la seguridad en el estado.

Según cifras de la SSPC, desde septiembre de 2024, se han desmantelado más de noventa laboratorios de producción de metanfetamina, y se han incautado 53.602 kilogramos de droga y más de tres mil armas de fuego. EFE

csr/jrg