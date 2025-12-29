Autoridades mexicanas detienen al líder de un grupo delictivo en el sureste del país

Ciudad de México, 29 dic (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este lunes en el estado de Tabasco (sureste) a Eduardo Alberto ‘N’, alias ‘Luki’ identificado como objetivo prioritario y jefe de plaza de un grupo delictivo en el estado y quien estaría relacionado con múltiples homicidios, extorsión y delitos contra la salud.

En sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó del arresto del presunto delincuente junto con otras dos personas, ocurrido en el municipio de Macuspana, Tabasco.

“Eduardo Alberto ‘N’ está relacionado con múltiples homicidios, extorsión y delitos contra la salud”, aseveró.

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que la detención se derivó de labores de investigación de gabinete y campo para la identificación de generadores de violencia.

Durante el operativo, realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General del Estado, detectaron a dos hombres y una mujer con “comportamiento inusual”.

“Al aproximarse para realizar una verificación preventiva, las personas intentaron retirarse del lugar, por lo que se efectuó una revisión de seguridad, en la que se aseguraron 60 dosis de cocaína”, precisó la dependencia.

Tras ello, las tres personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Desde febrero y hasta el 22 de diciembre, el Gobierno de México, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’ -acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar los aranceles a México- ha detenido a 10.232 personas y se han confiscado casi 116 toneladas de droga, entre ellas 601 kilogramos de fentanilo. EFE

csr/enb