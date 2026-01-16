Autoridades migratorias de EEUU tienen detenidas a más de 70.000 personas, cifra récord

2 minutos

Austin (EE.UU.), 16 ene (EFE).- Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen a unas 73.000 personas en sus centros de detención, la cifra más alta en la historia, según datos filtrados este viernes a la cadena CBS News.

Las cifras revelan un aumento del 84 % es en comparación con el mismo periodo el año pasado, antes de que el presidente Donald Trump asumiera el poder, con una serie de políticas contra los migrantes centradas en detener y deportar a la mayor cantidad de personas posible.

Según los datos filtrados al portal, menos de la mitad (47 %) de las personas que están detenidas tienen antecedentes policiales en EE.UU.

La Administración republicana ha insistido en los últimos meses que su plan es aumentar la capacidad de detención -abriendo más centros o expandiendo los existentes- a un promedio de 100.000 personas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió un enorme aumento de fondos en 2025, que totalizó alrededor de 178.000 millones de dólares en un solo paquete suplementario, el más grande de la historia, centrado sobre todo en seguridad fronteriza, aplicación de las leyes de inmigración, detenciones y nuevas barreras fronterizas. ​

Las condiciones en los centros de detención para migrantes han sido tildadas de «inhumanas» por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos, incluyendo ACLU y Amnistía Internacional, que han revelado abusos físicos y psicológicos hacia los detenidos, al igual que hacinamiento.

Y es que el 2025 fue el año más mortífero en al menos dos décadas para las personas bajo custodia de ICE, con más de 30 personas fallecidas dentro de estos centros.

En los primeros 10 días de 2026, al menos cuantro migrantes ya han muerto murieron bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses, todos en instalaciones usadas por ICE, incluyendo un centro en la base militar de Fort Bliss, Texas EFE

aaca/mrl/rcf