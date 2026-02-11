The Swiss voice in the world since 1935
Autoridades militares cerraron espacio aéreo en El Paso para probar un láser anti-drones

1 minuto

Washington, 11 feb (EFE).- Las autoridades militares de Estados Unidos decidieron cerrar el espacio aéreo de la ciudad fronteriza de El Paso para probar un láser anti-drones, según filtraciones a medios estadounidenses.

Esta versión contradice la información inicial otorgada por el Secretario de Transporte, Sean Duffy, quien adjudicó el cierre a una supuesta incursión en territorio estadounidense de drones de un cártel mexicano. EFE

aaca/jmr-lss

