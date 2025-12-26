Autoridades paraguayas confirman la detención de condenado por trama golpista de Bolsonaro

Asunción, 26 dic (EFE).- La Policía Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay confirmaron este viernes la detención en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, del antiguo jefe de la Policía de Carreteras de Brasil, Silvinei Vasques, uno de los condenados por la trama golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, cuando intentaba viajar hacia El Salvador.

En un comunicado, el cuerpo policial indicó que actuó «a raíz de una alerta» emitida por la delegación en el país del Comando Tripartito, que conforman las autoridades migratorias de Paraguay, Argentina y Brasil.

«Tras las consultas realizadas con la Policía Federal del Brasil, se confirmó que el detenido es considerado un criminal de alto valor, con condena firme de 24 años y 6 meses de pena privativa de libertad en el país vecino», prosiguió la Policía en el texto.

Mientras que en otro comunicado, la Dirección Nacional de Migraciones detalló que Vasques ingresó a Paraguay «de forma irregular evadiendo la justicia de su país» y pretendía «burlar los controles migratorios» para huir hacia El Salvador «suplantando la identidad de un ciudadano paraguayo».

El director de Migraciones, Jorge Kronawetter, dijo a EFE que su despacho ordenó a la expulsión administrativa de Vasques, en vista de que es buscado en Brasil y rompió leyes en Paraguay al no tener «ingreso legal al país».

«Haciendo uso de la ley de migraciones lo vamos a entregar a la Policía Federal brasileña para que cumpla su mandato, ya se está yendo a la frontera», agregó.

Vasques fue condenado por el Supremo el pasado 16 de diciembre dentro del juicio contra los últimos cinco acusados de la intentona golpista orquestada por Bolsonaro, quien ya cumple una pena de 27 años de prisión y actualmente se recupera en el hospital tras operarse de una hernia bilateral en la ingle.

No obstante, Vasques aún no había pasado a cumplir la pena en régimen cerrado porque la sentencia aún no es firme, ya que todavía se puede apelar el fallo.

El Supremo halló culpable a Vasques de estar detrás de una operación en la segunda vuelta de las elecciones de 2022 para dificultar la llegada de electores a los centros de votación en feudos tradicionalmente de la izquierda y favorecer así a Bolsonaro, que al final salió derrotado por el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Además del exjefe de la Policía de Carreteras, el alto tribunal ha condenado a una treintena de acusados por la trama golpista, contra los que ha dictado penas de entre uno y 27 años de cárcel.

Sumadas las condenas de todo el proceso, que incluyó al propio expresidente Bolsonaro, varios exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas, superan los 400 años de prisión.

La más alta fue precisamente para Bolsonaro, a quien la corte consideró como «líder» de ese complot, que comenzó incluso antes de las elecciones de 2022 y tuvo como corolario el violento asalto a las sedes de los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.EFE

