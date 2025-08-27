Autoridades paraguayas entregan a Brasil a un serbio requerido por la Justicia brasileña

2 minutos

Asunción, 27 ago (EFE).- Las autoridades de Paraguay entregaron a Brasil a un ciudadano serbio requerido por la Justicia brasileña, que fue detenido cuando intentaba cruzar a Bolivia con documentación falsa a nombre de un ciudadano argentino, informó este miércoles la Dirección Nacional de Migraciones.

El sujeto fue expulsado a través del Puente Internacional de la Amistad, que une a la paraguaya Ciudad del Este y la brasileña de Foz de Iguazú, «donde fue entregado formalmente a las autoridades de la Policía Federal del Brasil» para su procesamiento judicial, afirmó esa institución en un comunicado.

Los agentes de Paraguay detuvieron al serbio en el punto fronterizo Infante Rivarola, en el límite con Bolivia, con documentación a nombre de un ciudadano de nacionalidad argentina.

«Durante la verificación de sus documentos se observaron inconsistencias que motivaron su traslado a inspección secundaria y consulta internacional a través de la Red Atenas», agregó el comunicado sobre ese sistema de seguridad migratoria de la Unión Europea.

Tras los controles migratorios y de seguridad, se corroboró que se trataba en realidad del serbio, sobre quien pesaba en Brasil una orden de captura para extradición por un caso de homicidio.

«De acuerdo con informaciones preliminares, el extranjero pertenecería a una facción criminal de los Balcanes vinculada a la mafia europea», agrega la información de Migraciones.

Asimismo, ese despacho señala que en «en coordinación con organismos de seguridad nacionales e internacionales, mantiene un estricto control en los pasos fronterizos a fin de contribuir a la seguridad del país y de la región». EFE

