Autoridades portuguesas se preparan ante la ola de calor y piden precaución a la población

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Lisboa, 1 jul (EFE).- Las autoridades sanitarias portuguesas informaron este miércoles de que están habilitando lugares climatizados a los que la población pueda acudir para resguardarse ante las altas temperaturas, entre varias medidas de preparación, y pidieron precaución a los ciudadanos para evitar situaciones de riesgo ante el calor.

Representantes del Gobierno y del sistema sanitario emitieron este aviso durante una rueda de prensa en una semana de altas temperaturas en el país y cuando se espera que Lisboa, la ciudad más poblada del país, esté este jueves y viernes en aviso rojo (el más alto de un total de tres) por calor.

La secretaria de Estado de Sanidad de Portugal, Ana Povo, aseguró que está en funcionamiento un plan nacional que incluye la colaboración de varias entidades como la Dirección General de Salud (DGS), el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el instituto de emergencias médicas INEM.

«Estamos preparados, estamos vigilantes y contamos, una vez más, con la colaboración de todos para evitar que esta ola de calor tenga consecuencias graves para la salud de la población», aseveró.

Aun así, apuntó que, al contrario de lo que ocurre con las infecciones respiratorias en invierno, con las que la presión recae sobre los cuidados sanitarios, «las olas de calor exigen una respuesta amplia e integrada que envuelve a toda la sociedad».

Y añadió: «La respuesta más eficaz al calor no empieza en el hospital, comienza mucho antes y empieza con la prevención, comienza con la protección activa de las personas más vulnerables».

Por otro lado, la DGS ha reforzado durante los últimos días la divulgación de recomendaciones dirigidas a la población, a los trabajadores expuestos al calor y ha emitido un manual para municipios.

Asimismo, avanzó Povo, las unidades locales de Salud del SNS en el país están reforzando la articulación con los municipios e instituciones para identificar espacios climatizados «que podrán ser activados siempre que la evolución de la situación lo justifique».

En paralelo, han solicitado a los municipios que identifiquen otros espacios, públicos o privados, que estén «debidamente climatizados» y que puedan funcionar como locales de estancia temporal durante los periodos de más calor.

«Apelamos a la población para que use estas respuestas siempre que sea necesario», recalcó la responsable, que pidió a los ciudadanos que eviten la exposición al sol durante las horas de más calor, se mantengan hidratados y cuiden de sus familiares y vecinos vulnerables, entre los que puede aumentar la mortalidad.

El director ejecutivo del SNS, Álvaro Almeida, insistió durante la rueda de prensa en que todas las unidades de salud «están debidamente preparadas» para responder al aumento de demanda que podrá registrarse por estas condiciones meteorológicas.

Portugal continental afronta desde este lunes un episodio prolongado de tiempo cálido y seco que se extenderá previsiblemente hasta el 5 de julio, con máximas de entre 40ºC y 43ºC en el valle del Tajo y el Alentejo el próximo jueves, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

La misma entidad indica en su web que está previsto que este jueves se encuentren en aviso rojo por altas temperaturas los distritos de Lisboa y Setúbal, mientras que siete distritos estarán en aviso naranja (el siguiente más alto) y el resto en amarillo.EFE

cch/cc