Autoridades recuperan un manifiesto relacionado con el ataque a mezquita en EE.UU.

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Los Ángeles, 19 may (EFE).- Las autoridades han recuperado un manifiesto relacionado con el ataque de este lunes contra la mezquita más grande del condado de San Diego (California), lo que podría arrojar luz sobre lo que motivó a los dos atacantes a desatar el tiroteo, que se saldó con la muerte de cinco personas, incluyendo los dos sospechosos.

Mark Remily, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, dijo en una conferencia de prensa este martes que el escrito comprende «un amplio espectro de razas y religiones” y que los atacantes, de 17 y 18 años, parecen haberse radicalizado a través de internet. EFE

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