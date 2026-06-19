Autoridades rusas denuncian que décima parte del caviar no cumple la normativa obligatoria

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Moscú, 19 jun (EFE).- Las autoridades sanitarias para la protección del consumidor rusas denunciaron este viernes que el 11,6 % de las muestras analizadas de caviar comercializado en Rusia no cumplen con los requisitos fitosanitarios obligatorios.

La agencia estatal Rospotrebnadzor analizó 276 muestras de caviar y determinó que el 11,6 % no cumplía con los requisitos obligatorios de indicadores microbiológicos, una de las proporciones más altas, cita TASS.

De todos los 1.149.849 productos analizados el 4,03 % no cumplieron con los requisitos. La mayoría de productos que no se ajustaron a las medidas eran productos pesqueros y relacionados.

Entre los alimentos de aves de corral, huevos y productos derivados procesados el 4,5 % no se adscribía a los estándares necesarios.

Rospotrebnadzor advirtió que entre las muestras que no cumplían con los requisitos de contenido de microorganismos patógenos, se detectaron salmonelas en aproximadamente el 65 %. EFE

mos/ah