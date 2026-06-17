Autoridades rusas retiran un monumento a las víctimas del Gulag en el círculo polar ártico

Compartir

1 minuto

Moscú, 17 jun (EFE).- Las autoridades de la ciudad minera de Vorkutá, en el círculo polar ártico, desmontaron un monumento a las víctimas del Gulag por petición de combatientes en la guerra de Ucrania, informó este miércoles el portal independiente Meduza.

Las autoridades retiraron un monumento instalado en 2010 con 33 nombres en recuerdo a víctimas de la represión soviética en dos colonias de trabajo forzado de la República de Komi.

La medida tuvo lugar después de que en junio del año pasado combatientes de la guerra de Ucrania se quejaran porque el monumento rendía homenaje a prisioneros soviéticos condenados por participar en el Ejército Insurgente Ucraniano y la Organización de Nacionalistas Ucranianos.

El monumento, además, exhibía el escudo de Ucrania, el tridente de Vladímir I de Kíev.

La instalación se encontraba en el cementerio de la aldea Yur-Shor, entre 1944 y mediados de 1950 lugar de enterramiento de prisioneros del Vorkutlag y Rechlag, así como empleados civiles de la Mina número 29, según la organización Memorial, organización de derechos humanos ahora prohibida en Rusia. EFE

mos/lss