Autoridades surcoreanas registran la sede de Hanwha Aerospace tras explosión con 5 muertos

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Seúl, 4 jun (EFE).- Efectivos de la Policía y del Ministerio de Empleo y Trabajo de Corea del Sur registraron este jueves la sede del gigante de la defensa Hanwha Aerospace y su fábrica en la ciudad de Daejeon, donde esta semana una explosión dejó cinco muertos y dos heridos.

«Planeamos investigar a fondo la causa de los repetidos accidentes por explosiones utilizando las pruebas obtenidas mediante el registro», afirmó la Oficina Regional de Trabajo de Daejeon en un comunicado recogido por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Según el diario local Chosun, decenas de agentes de Policía e inspectores laborales lanzaron una serie de registros tanto en la sede de la filial del Grupo Hanwha en Seúl como en la fábrica de Daejeon, en el marco de una investigación criminal para dilucidar si la compañía infringió las leyes de seguridad industrial.

Hanwha Aerospace suspendió desde este jueves y hasta el viernes todas sus operaciones de producción para examinar la seguridad y condiciones de sus instalaciones, un parón que afecta a las nueve plantas que la empresa tiene repartidas con excepción de algunos procesos «esenciales».

Las instalaciones de Daejeon de la firma líder de defensa surcoreana sufrieron el pasado lunes una explosión durante unas operaciones de desactivación de explosivos, en la que murieron cinco personas y otras dos resultaron heridas.

Aunque la compañía de defensa surcoreana llegó a bajar más de un 2,6 % durante las negociaciones en la Bolsa de Seúl, entre las redadas policiales y el parón de sus fábricas, la caída se moderó y registraba hacia el momento del cierre un retroceso del 0,19 % frente a la caída del 1,84 % del principal índice del parqué surcoreano, el Kospi. EFE

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