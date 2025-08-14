Autoridades ucranianas desmantelan célula de cuatro espías de Rusia

Berlín, 14 ago (EFE).- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó este jueves de la detención de una célula de cuatro personas que trabajaba para Rusia y que planeabn participar en ataques rusos contra la ciudad ucraniana de Odesa, en el sur del país.

El servicio de inteligencia ucraniano señaló que la detención «neutralizó» una red de agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia que contribuía en la localización de objetivos en Ucrania para las fuerzas invasoras rusas.

«Prepararon para el FSB las coordenadas de los almacenes donde se guardaban armas, municiones y suministros de las tropas ucranianas, y también buscaron las ubicaciones geográficas de las unidades de defensa aérea con el fin de ajustar los ataques de los rusos», informó el SBU en un comunicado.

El SBU precisó que uno de los detenidos era un hombre que trabajaba como guardia de seguridad en una escuela de artes marciales con un contacto en la península de Crimea, ilegalmente anexionada por Rusia en 2014.

Ese contacto es un colaborador de los servicios de inteligencia de Rusia y alguien cercano a Igor Markov, exdirigente del Partido de las Regiones, una formación prohibida en 2023 y a la que perteneció el expresidente ucraniano huido a Rusia, Víktor Yanukóvich.

Los detenidos en esta operación del SBU permanecen en prisión sin fianza y podrían ser condenados a cadenas perpetuas con confiscación de la propiedad. EFE

