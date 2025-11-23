Autoridades venezolanas manifiestan lealtad y respaldo a Maduro en su cumpleaños

2 minutos

Caracas, 23 nov (EFE).- Autoridades gubernamentales venezolanas manifestaron este domingo lealtad y respaldo al presidente Nicolás Maduro, quien cumple hoy 63 años, en medio de las tensiones militares con EE.UU. y un día antes de la anunciada designación del Cartel de los Soles como terrorista, una organización supuestamente liderada por la cúpula del chavismo y vinculada al narcotráfico.

En su canal de Telegram, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, consideró a Maduro como un «líder social, pensador político, hombre de resistencia y esperanza».

«En este día de su cumpleaños, más que celebrarlo debemos agradecerle por haber dedicado su vida a la defensa de la dignidad y la independencia de Venezuela», subrayó Ñáñez.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se refirió a Maduro como «vencedor de mil batallas» y, en la misma línea, el canciller Yván Gil resaltó la «visión de un mundo más justo» del líder chavista «a pesar de la arremetida de agresiones imperialistas».

«Le deseamos salud, fortaleza y éxitos en la noble tarea de seguir construyendo una Venezuela soberana y próspera», expresó Gil.

A la felicitación de cumpleaños se sumaron el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, así como la Policía Nacional Bolivariana, la Armada, la Contraloría General y otras instituciones.

El sábado, el Gobierno venezolano compartió misivas de los presidentes de Rusia, China, Cuba, Nicaragua y Bielorrusia, todos aliados de Venezuela, quienes ratificaron su apoyo a Maduro, en momentos en los que el líder chavista denuncia como «amenaza» el despliegue aeronaval de EE.UU. en el mar Caribe.

El Gobierno venezolano cree que el despliegue de EE.UU. es un intento de propiciar un cambio de régimen y sacar del poder a Maduro, a quien Washington acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles.

El chavismo, por su parte, considera que esta organización es un «invento» y niega las acusaciones de narcotráfico por parte de Estados Unidos.EFE

ven/rf