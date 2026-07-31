Autorizan el regreso a turistas evacuados y a vecinos de dos municipios más en Gironda

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París, 31 jul (EFE).- Las autoridades de la región de la Gironda (suroeste de Francia), donde se combate contra un megaincendio desde la semana pasada que ha calcinado 42.000 hectáreas, autorizó este viernes el retorno de los evacuados de otros dos municipios y de los turistas de instalaciones turísticas en Lacanau.

Aunque no se comunicó una estimación del número de personas que se beneficiarán de esta medida, la Prefectura (delegación del Gobierno) de la zona detalló en un comunicado que los municipios afectados son los de Biganos y Audenge, aunque en este último hay dos barrios exentos, ya que aún están «demasiado cerca del foco activo».

Estas municipalidades -de 11.000 y 10.000 habitantes, respectivamente- se suman a otras doce localidades, que ya recibieron la luz verde para el retorno de sus evacuados (unos 144.000 en total) desde el martes pasado.

«Los residentes de los campings, residencias turísticas, complejos vacacionales y parques de ocio situados en el municipio de Lacanau también están autorizados a reincorporarse», detalló la Prefectura, después de que el martes pasado se ordenara su desalojo preventivo, lo que afectó a unas 4.000 personas.

Estos retornos fueron posibles gracias a que el fuego, que comenzó el miércoles de la semana pasada en la zona de la turística bahía de Arcachón, se mantiene estabilizado desde hace varios días, aunque las autoridades francesas mantienen la alarma sobre el megaincendio porque aún no está controlado y en sus primeros días evolucionó de manera muy impredecible.

En total se llegó a evacuar preventivamente a algo más de 220.000 personas en toda la zona, incluidos municipios a las afueras de Burdeos. De esa ciudad, el incendio llegó a estar, en su extremo más oriental, a solo una quincena de kilómetros.

Francia vive una temporada récord de incendios forestales, con 117.000 hectáreas calcinadas por el fuego hasta la fecha, muy lejos del último máximo, registrado en 2022, que fue de unas 70.000 hectáreas en todo el año. EFE

ngp/mam