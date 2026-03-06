Autorizan exhumación de periodista asesinado en Venezuela, según gremio

2 minutos

Caracas, 5 mar (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó este jueves que las autoridades venezolanas acordaron exhumar el cadáver del periodista Walter Jaimes, que fue hallado el domingo en un sector del estado Mérida (oeste) sin documentación y no pudo ser identificado de inmediato debido a que su rostro fue golpeado y quemado.

«Se espera que el procedimiento se realice este mismo viernes», indicó la organización en su cuenta de X, donde agregó que esta medida permitirá «nuevos exámenes médico-forenses para corroborar elementos clave del caso».

Asimismo, el sindicato publicó un video con declaraciones del periodista Daniel Molina, quien informó que las autoridades entregaron a la familia de su colega la certificación de la autopsia.

De igual forma, indicó que fue designado un fiscal nacional para la investigación del caso.

Según Molina, el cuerpo de Jaimes será trasladado desde el cementerio del municipio Campo Elías al de la población de Bailadores, ambos en Mérida, donde se practicará la autopsia.

Más temprano, la agrupación gremial reportó la llegada a ese estado del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, quien encabeza una delegación para dirigir las investigaciones de este hecho.

El SNTP indicó que los estudios forenses indican que la muerte del periodista Jaimes «se produjo por traumatismo craneoencefálico severo y fractura de cráneo».

El asesinato de Jaimes fue denunciado este martes por el sindicato, cuando se confirmó la identidad del cadáver, que fue hallado el domingo tras ser declarado como desaparecido desde un día antes.

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, aseguró recientemente que el país suramericano es el más seguro de América, con «menos de tres delitos por cada 100.000 habitantes». EFE

ls/lb/rrt