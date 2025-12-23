Autorizan vuelos internacionales desde el mayor aeropuerto de la española Aena en Brasil

2 minutos

São Paulo, 23 dic (EFE).- El Gobierno brasileño autorizó la retomada de los vuelos internacionales desde Congonhas, el aeropuerto actualmente usado para vuelos domésticos desde São Paulo y que es la mayor terminal operada por la española Aena en Brasil, informó este martes la concesionaria.

El parecer favorable para los vuelos internacionales desde esta terminal fue emitido por la Secretaría Nacional de Aviación Civil, órgano vinculado al Ministerio de Puertos y Aeropuertos, en respuesta a una petición de la propia concesionaria, informó en un comunicado Aena, mayo operadora aeroportuaria de Brasil.

Congonhas, el mayor y más importante de los 17 aeropuertos operados por Aena en Brasil, pasa actualmente por obras de ampliación y modernización con las que la concesionaria pretende elevar su capacidad desde los actuales 22 millones de pasajeros por año hasta 29,5 millones por año en 2028.

El proyecto de ampliación prevé la entrega en junio de 2028 de una nueva terminal para pasajeros, la ampliación de los muelles de embarque de los actuales 12 hasta 19, y un nuevo patio de estacionamientos de aeronaves, además de nuevos hangares.

Aena informó que su intención es operar vuelos internacionales regulares con pasajeros en Congonhas, principalmente en rutas de corta y mediana distancia en Sudamérica, a partir de 2028.

Agregó que la empresa ya está gestionando ante todos los órganos responsables, incluyendo los de control migratorio, aduanero, sanitario y agropecuario, las respectivas licencias para poder iniciar las operaciones internacionales el mismo año en que inaugurará su nueva terminal.

Según la concesionaria española, tras el análisis técnico de los estudios de demanda, de utilización de infraestructura y de los planes de ampliación del aeropuerto, el Gobierno brasileño concluyó que la propuesta presentada por la operadora está alineada con la Política Nacional de Aviación Civil.

«La posibilidad de contar con un aeropuerto internacional central, eficiente, rápido y altamente puntual en la principal metrópoli del hemisferio sur nos abre una enorme oportunidad para dar un nuevo salto en conexión, desarrollo económico e integración regional», afirmó el director ejecutivo del Aeropuerto de Congonhas, Kleber Meira, citado en el comunicado.

Congonhas fue responsable por los vuelos internacionales de la mayor ciudad de Brasil hasta 1980, cuando fue inaugurado el aeropuerto internacional de Guarulhos, actualmente el de mayor tránsito del país. EFE

cm/cms/cpy