Para limitar drásticamente las emisiones de CO2 o partículas finas, se necesitaría una porción mucho mayor de vehículos no contaminantes. Pero todavía estamos lejos de ello. El año pasado, la proporción de vehículos eléctricos alcanzó un récord. Pero un récord aún muy modesto, con solo el 4% de los vehículos nuevos registrados.

Pero esta evolución hacia lo cada vez más grande y más potente no necesariamente ha tenido efectos catastróficos en términos de protección del medio ambiente, ya que, bajo la presión de la reglamentación, los nuevos vehículos contaminan menos.

Al combinar tamaño y potencia, Suiza presenta un parque vehicular muy particular en Europa. En términos de tamaño, los SUV representan casi la mitad de la flota, mientras que esta proporción es aproximadamente de un tercio en promedio en Europa.

Idealmente, el automóvil actual tendría que ser pequeño y poco contaminante. Sin embargo, la situación es muy otra, especialmente en Suiza, donde el parque vehicular se compone de autos cada vez más grandes y potentes. Pero gracias al progreso tecnológico, la factura ecológica no aumenta mucho.

En el Salón del Automóvil de Ginebra, la prensa especializada designó al Volvo XC40 vehículo del 2018. No es sorprendente que sea un 'SUV'.

Vehículos cada vez más grandes y más potentes Olivier Pauchard y Marc Renfer (RTS) 12 de marzo de 2018 - 13:00 Idealmente, el automóvil actual tendría que ser pequeño y poco contaminante. Sin embargo, la situación es muy otra, especialmente en Suiza, donde el parque vehicular se compone de autos cada vez más grandes y potentes. Pero gracias al progreso tecnológico, la factura ecológica no aumenta mucho. Ya visibles en años precedentes, la tendencia se confirma nuevamente este año, tanto en el Salón del Automóvil de Ginebra como en las carreteras: los vehículos masivos están cada vez más presentes. Salón del Automóvil de Ginebra La edición 2018 del Salón del Automóvil tiene lugar del 8 al 18 de marzo. En las 7 salas del Palexpo, en Ginebra, 220 expositores, incluidos los fabricantes más importantes, así como muchos diseñadores, fabricantes de equipos y proveedores industriales, presentan aproximadamente 900 automóviles. El Salón del Automóvil de Ginebra es el evento favorito de los fabricantes para presentar sus creaciones antes de lanzarlas al mercado. Cada año, se presentan más de 100 estrenos mundiales y europeos. Cerca de 10 000 periodistas de todo el mundo dan cobertura al evento al que asiste un promedio 700 000 visitantes, casi la mitad de los cuales, del extranjero. Vemos ahora camionetas, vehículos utilitarios muy comunes en Estados Unidos, pero que hasta ahora eran verdaderas rarezas en Europa. Pero entre los vehículos grandes, la verdadera estrella es el SUV (‘Sport Utility Vehicle’). En Suiza, se ha convertido en un real fenómeno de sociedad. Particularidades del parque vehicular suizo Aunque siempre son más grandes y más altos, los vehículos que circulan en Suiza son también cada vez más potentes, como lo demuestran los datos de la Oficina Federal de Estadísticas y de la Oficina Federal de Carreteras. Al combinar tamaño y potencia, Suiza presenta un parque vehicular muy particular en Europa. En términos de tamaño, los SUV representan casi la mitad de la flota, mientras que esta proporción es aproximadamente de un tercio en promedio en Europa. En términos de potencia “con un parque vehicular de 25% por encima de la media europea, Suiza es aficionada al caballaje”, dijo a la Radio y Televisión Suiza (RTS) Launaz Francis, presidente de ‘auto-suisse’, la asociación paraguas de los importadores. Menos contaminación Pero esta evolución hacia lo cada vez más grande y más potente no necesariamente ha tenido efectos catastróficos en términos de protección del medio ambiente, ya que, bajo la presión de la reglamentación, los nuevos vehículos contaminan menos. En 12 años, los vehículos que emiten más de 200 gramos de CO2 por kilómetro prácticamente han desaparecido del mercado de autos nuevos y representaron solamente el 3% en circulación en 2017, frente al 35% en 2005. En 2010, los automóviles que emitían entre 100 y 150 g de CO2 representaban exactamente la misma cuota de mercado que los que emitían entre 150 y 200 g. Ahora, la gama más contaminante representa menos de una cuarta parte del mercado, frente al 62% de los menos contaminantes. Casi inexistente hasta el año 2010, los motores más ecológicos (menos de 100 g de CO2) excedieron la cuota de mercado del 10% en 2015, pero desde entonces se estancaron. La electricidad, aún marginal Para limitar drásticamente las emisiones de CO2 o partículas finas, se necesitaría una porción mucho mayor de vehículos no contaminantes. Pero todavía estamos lejos de ello. El año pasado, la proporción de vehículos eléctricos alcanzó un récord. Pero un récord aún muy modesto, con solo el 4% de los vehículos nuevos registrados. El año 2017 también marcó una inversión de la tendencia en los combustibles fósiles. La gasolina asomó ligeramente la cabeza, con el 56% de los vehículos registrados el año pasado contra el 54% del año anterior. El diesel, por otro lado, dio marcha atrás después de años de progreso. Su cuota de mercado de automóviles registrados fue del 35% en 2017 frente al 38% del año anterior.