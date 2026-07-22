Avance. Temas del día de EFE Internacional del jueves, 23 de julio

Compartir

13 minutos

DESTACADOS

TAIWÁN CHINA

Taipéi – China ha transformado la naturaleza de su cerco sobre Taiwán este año, con un menor envío de aviones de guerra a través del estrecho y un refuerzo de su presencia marítima en torno a la isla, especialmente frente a su costa oriental, un área que alberga vías clave para el comercio mundial.

(Texto) (Vídeo) (Infografía)

ONU SECRETARIO GENERAL

Nueva York – La ONU celebra este jueves el primer debate oficial entre los seis candidatos a suceder a António Guterres como secretario general, entre ellos la chilena Michelle Bachelet (propuesta por México y Brasil), la costarricense Rebeca Grynspan y el argentino Mariano Grossi.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará una nota con un perfil de los seis candidatos, entre los que también figuran el senegalés Macky Sall, propuesto por Burundi; la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, propuesta por Antigua y Barbuda, y Carolyn Rodrigues Birkett, propuesta por Guyana.

ISRAEL PALESTINA

Deir al Balah (Franja de Gaza).- Las tropas israelíes desplazaron esta semana a decenas de familias palestinas de Deir al Balah (centro de la Franja de Gaza) al ampliar su zona de control entre 100 y 200 metros hacia el oeste y «acorralar» a los residentes del área.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FESTIVAL VENECIA

Roma – El Festival de Venecia anuncia la lista de películas que competirán por su León de Oro en su edición 83, que tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre y cuyo jurado estará presidido por la actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

COMIC CON

Los Ángeles (EE.UU.) – Comienza este jueves una nueva edición del festival Comic Con, que hasta el domingo reúne en San Diego a representantes de la cultura pop y la industria del entretenimiento, y en el que destacan los llamativos disfraces de muchos de los asistentes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

BCE TIPOS | Fráncfort – El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá previsiblemente los tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2,25 % después de que la inflación general bajara en la zona del euro en junio hasta el 2,8 % interanual. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

BRASIL ELECCIONES | Sao Paulo – Con el exmandatario Jair Bolsonaro preso e inhabilitado por intento de golpe de Estado, la derecha brasileña llega dividida a las elecciones presidenciales de octubre frente a una izquierda que lo apuesta todo a una nueva victoria del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto) (Vídeo)

JAPÓN INTELIGENCIA | Tokio – Japón está reforzando sus capacidades de contraespionaje creando su primera agencia de inteligencia centralizada desde la Segunda Guerra Mundial, que se reunirá a finales de julio, según medios locales, y protegiendo su seguridad económica ante lo que percibe como amenazas crecientes de países como China o Rusia. (Texto) (Foto)

ASEAN EXTERIORES | Manila – Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebran su ronda de reuniones multilaterales, donde coinciden en la misma mesa los principales socios del bloque, incluidos Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, en una reunión en Manila marcada por los efectos económicos y políticos de la guerra en Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- París.- RENAULT RESULTADOS.- El grupo automovilístico Renault publica sus resultados comerciales del primer semestre.

11:00h.- Roma.- FESTIVAL VENECIA.- El Festival de Venecia anuncia la lista de películas que competirán por su León de Oro en su edición 83, que tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Oberkochen (Alemania).- ALEMANIA DEFENSA – Oberkochen (Alemania).- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, realiza declaraciones durante la inauguración de una fábrica de Hensoldt en Oberkochen (sur).

14:00h.- Londres.- R. UNIDO GASTRONOMÍA.- El mercadillo londinense de Borough acoge cada día largas colas de visitantes para comprar una porción de paella española en el puesto de arroces que causa furor entre los turistas. Borough Market (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:15h.- Fráncfort.- BCE TIPOS.- El Banco Central Europeo (BCE) celebra su reunión de política monetaria, publica la decisión sobre los tipos de interés a las 14.15 horas y su presidenta, Christine Lagarde, explica las deliberaciones del Consejo de Gobierno en una rueda de prensa a partir de las 14.45 horas. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

La Haya.- CPI FISCAL.- Los países de la Corte Penal Internacional (CPI) decidirán este viernes en Nueva York el futuro del fiscal Karim Khan, acusado de presunta conducta sexual indebida, en una votación secreta que puede desembocar en su destitución, un desenlace sin precedentes para la institución, que llega en medio de una campaña de presión de Estados Unidos e Israel.

Dublín.- UE MEDIOAMBIENTE.- Reunión informal de ministros de Medioambiente de la Unión Europea (UE).

Ginebra.- SIX RESULTADOS.- Six, la firma gestora de las bolsas de Suiza y España, presenta sus resultados de medio año. (Texto)

Ankara.- TURQUÍA TIPOS.- El Banco Central de Turquía anuncia los tipos de interés para los próximos dos meses.

Helsinki.- NOKIA RESULTADOS.- La compañía finlandesa de telecomunicaciones Nokia presenta sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del año.

Moscú.- KIRGUISTÁN CHINA.- El canciller chino, Wang Yi, viaja en visita oficial a Kirguistán, donde se encontrará hasta el 25 de julio y asistirá a una reunión de la Organización de Cooperación de Shangái. (Texto)

Londres.- HEATHROW RESULTADOS.- El aeropuerto londinense de Heathrow divulga sus resultados en el segundo trimestre del año. (Texto)

Bruselas.- UE MOTOR.- La Asociación Europea de Fabricantes Automovilísticos (ACEA) publica los datos mensuales de venta de coches en la UE.

Londres.- EASYJET RESULTADOS.- La aerolínea de billetes baratos easyJet divulga sus resultados correspondientes al segundo trimestre del año. (Texto)

París.- TOTALENERGIES RESULTADOS.- El grupo petrolero TotalEnergies publica sus resultados del segundo trimestre. ´

América

12:45h.- Starbase.- EEUU ESPACIO.- Space X busca realizar el decimotercer lanzamiento de prueba de su cohete de gran envergadura Starship después de que la misión tuviera que suspenderse la semana anterior por un fallo en el encendido de los motores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- La casa de subastas Sotheby’s presenta a la prensa ‘Botero en Nueva York’, una exposición de venta privada dedicada al artista colombiano centrada en su etapa en la Gran Manzana y que cuenta con obras nunca antes mostradas al público. (Texto) (Foto)

16:30h.- Washington.- OEA CONSEJO.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra una sesión ordinaria de su Consejo Permanente

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México de mayo, tras un aumento interanual del 2,3 % en abril. (Texto)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto de Estadística de México divulga los datos de la inflación de la primera quincena de julio, tras la desaceleración al 3,37 % en junio. (Texto)

22:30h.- Washington.- EEUU UE.- El comisario europeo de Defensa y Espacio Organizado, Andrio Kubilio, participa en una conferencia en la Universidad de Georgetown organizada por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones.

22:30h.- Nueva York.- INTEL RESULTADOS.- Intel presenta al cierre de la bolsa los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026 (Texto)

23:00h.- Nueva York.- ONU SECRETARIO GENERAL.- La ONU celebrará el próximo jueves el primer debate oficial entre los seis candidatos a suceder a António Guterres como secretario general, en el que los aspirantes presentarán sus propuestas antes del inicio de los sondeos informales del Consejo de Seguridad. (Texto)

23:30h.- Quito.- ECUADOR METALES.- Presentación del libro ‘Metales de los Andes’, que nace de la investigación del Museo Casa del Alabado en torno a la metalurgia prehispánica, estudio que dio origen a la exposición ‘No todo lo que brilla es oro’, y que se enriqueció con las investigaciones más recientes sobre metalurgia prehispánica en los Andes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- COMIC CON.- Comienza Comic Con (Convención Internacional de Cómics) que reúne hasta el 26 de julio en San Diego a representantes de la cultura pop y la industria del entretenimiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- BRASIL ACCIDENTE.- La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) divulga el informe final sobre el accidente de una aeronave de la aerolínea local Voepass que dejó 62 muertos en el interior de São Paulo, el 9 de agosto de 2024. (Texto)

Bogotá.- IBEROAMÉRICA PERIODISMO.- Previa del XIV Festival Gabo, que reúne a lo mejor del periodismo iberoamericano del 24 al 26 de julio en Bogotá. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- Con el exmandatario Jair Bolsonaro preso e inhabilitado por intento de golpe de Estado, la derecha brasileña llega dividida a las elecciones presidenciales de octubre frente a una izquierda que lo apuesta todo a una nueva victoria del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto) (Vídeo)

O.Medio

Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- Audiencia en el caso del centro de cuarentena antiébola financiado por EE.UU. en la base aérea de Nanyuki, en el centro de Kenia, con el objetivo de tratar a estadounidenses expuestos al virus en la RDC, un proyecto origen de fuertes protestas de profesionales médicos y de la comunidad local. (Texto)

Asia

10:00h.- Taipéi.- TAIWÁN INDUSTRIA.- El Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán publica las cifras de producción industrial de junio, un indicador clave a la hora de medir la demanda global de productos tecnológicos, especialmente de semiconductores. (Texto)

Tokio.- COREA DEL SUR SUDAMÉRICA.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, arranca este viernes una gira que lo llevará, tras pasar por Estados Unidos, a Brasil, Chile y Argentina, países con los que Seúl busca expandir el comercio y ampliar lazos energéticos, tras los problemas de suministro generados por la guerra en Oriente Medio. (Texto)

Tokio.- JAPÓN I.SALOMÓN.- El primer ministro de Islas Salomón, Matthew Cooper Wale, se reúne en Tokio con su homóloga, Sanae Takaichi, entre la inquietud de Estados Unidos y sus aliados sobre una posible ampliación de influencia china en el Pacífico. (Texto)

Tokio.- JAPÓN INTELIGENCIA.- Japón está reforzando sus capacidades de contraespionaje creando su primera agencia de inteligencia centralizada desde la Segunda Guerra Mundial, que se reunirá a finales de julio según medios locales, y protegiendo su seguridad económica ante lo que percibe como amenazas crecientes de países como China o Rusia. (Texto) (Foto)

Shanghái.- CHINA UE.- La delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo concluye su visita a China, marcada por las tensiones entre Pekín y Bruselas en comercio, Ucrania y tecnología, en una última jornada en la que los eurodiputados españoles Nicolás Pascual de la Parte y Javi López atenderán a EFE. (Texto) (Foto)

Rangún.- BIRMANIA ESPAÑA.- Kim Aris, el hijo menor de la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi pide al Gobierno de España unirse a la campaña por una prueba de vida de su madre, de 81 años de edad, arrestada en Birmania desde 2021 por los militares que tomaron el poder mediante un golpe de Estado. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN CHINA.- China ha transformado la naturaleza de su cerco sobre Taiwán, con un menor envío de aviones de guerra a través del estrecho y un refuerzo de su presencia marítima en torno a la isla, especialmente frente a su costa oriental, un área que alberga vías clave para el comercio mundial. (Texto) (Vídeo) (Infografía)

Manila.- ASEAN EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) prosiguen su ronda de reuniones multilaterales, donde coinciden en la misma mesa los principales socios del bloque, incluidos Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, en una reunión en Manila marcada por los efectos económicos y políticos de la guerra en Irán (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- COREA DEL SUR PIB.- El Banco de Corea (BoK) publica su estimación de crecimiento de la economía surcoreana en el segundo trimestre de 2026, en su reporte preliminar, después de registrar una subida del 1,8 % en el período entre enero y marzo, su mayor incremento intertrimestral en cinco años, impulsado por las exportaciones y la demanda interna. (Texto)

Tokio.- JAPÓN ESPACIO.- La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) realiza un test de combustible del motor de un cohete espacial Epsilon S en las instalaciones ubicadas en Tanegashima, en el sur del país, después de que en las anteriores pruebas explotara. (Texto)

Pekín.- CHINA R.CHECA.- El presidente de la Cámara de Diputados de la República Checa, Tomio Okamura, prosigue una visita oficial a China al frente de una delegación parlamentaria, después de que Pekín haya protestado en reiteradas ocasiones por los lazos -extraoficiales, ya que Praga no reconoce a la isla como Estado- entre la República Checa y Taiwán.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245