Avance. Temas del día de EFE Internacional del viernes 24 de julio

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DESTACADOS

VENEZUELA TERREMOTO

Caracas – Los habitantes del estado venezolano La Guaira siguen sintiendo miedo al cumplirse un mes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, mientras avanzan los trabajos de remoción de escombros de edificios colapsados y el comercio se reactiva lentamente a la par que los servicios como electricidad y de telecomunicaciones.

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– Un mes después del devastador doble terremoto, Venezuela avanza hacia una reconstrucción de las zonas afectadas que expertos estiman en miles de millones de dólares, un gigantesco reto sobre todo para un país endeudado, aún sancionado y con una economía que no ha recuperado todo lo perdido en sus peores años. (Texto)

GUERRA COMERCIAL

Washington – Los aranceles impuestos por el presidente de EE.UU., Donald Trump, el pasado 24 de febrero dejarán de estar vigentes si el Congreso no aprueba su prórroga, mientras la Casa Blanca prepara nuevas medidas comerciales tras los aranceles ya anunciados para Canadá y Brasil.

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EEUU PRENSA

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, reagendada después de que la gala prevista para abril fuera suspendida tras el intento de asesinato en su contra.

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INDIA PROTESTAS

Nueva Delhi – El movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), mejor conocido como las ‘Cucarachas’, convocó para este viernes una protesta nacional contra la brutalidad policial, días después de que las autoridades reprimieran una multitudinaria marcha que exigía la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

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– Se enviará unas claves sobre este movimiento.

UNESCO PATRIMONIO

Tokio – La Unesco prevé examinar este viernes la candidatura a su Lista de Patrimonio Mundial del yacimiento arqueológico palestino de Sebastia, en el marco de una reunión en la ciudad surcoreana de Busan en la que hasta el 29 de julio se examinarán otras propuestas como la española Ribeira Sacra.

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SANTIAGO RONCAGLIOLO

Lima – Desde que el nuevo papa saludó en español a su querida diócesis de la ciudad peruana de Chiclayo, Santiago Roncagliolo quería contar cómo Robert Prevost hizo frente a los abusos de la Iglesia y acabó siendo elegido como León XIV, lo que ha plasmado en ‘El pastor y los lobos’, un libro del que habla con EFE. Por Paula Bayarte.

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ADEMÁS

CUBA TURISMO – La Habana – La hotelera española Meliá cesa este viernes sus operaciones en Cuba, donde estaba gestionando 34 hoteles, tras meses de presión de EE.UU. contra la isla mediante un bloqueo petrolero, que ha agravado las crisis económica y energética, y nuevas sanciones secundarias contra empresas extranjeras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN GUERRA LÍBANO | Beirut – La educación en el Líbano afronta uno de sus momentos más críticos tras el reciente conflicto, que ha dejado cientos de escuelas dañadas o fuera de servicio y amenaza con impedir que unos 100.000 niños regresen a las aulas cuando comience el próximo curso escolar, previsto para septiembre. Por Rosa Soto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SUDÁFRICA CORRUPCIÓN | Ciudad del Cabo – Un tribunal de Sudáfrica emite su fallo sobre la petición urgente del presidente del país, Cyril Ramaphosa, para paralizar su proceso de destitución relacionado con un informe de 2022 que lo acusa de una posible violación de las leyes anticorrupción. (Texto)

BIRMANIA ESPAÑA | Rangún – Kim Aris, el hijo menor de la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, pide al Gobierno de España unirse a la campaña por una prueba de vida de su madre, de 81 años de edad, arrestada en Birmania desde 2021 por los militares que tomaron el poder mediante un golpe de Estado. Por Héctor Pereira. (Texto) (Vídeo)

FESTIVAL BAYREUTH | Berlín – La organización del Festival de Bayreuth explica en rueda de prensa su programación, que comienza mañana con la Novena sinfonía de Beethoven, una obra que fue fundamental para Wagner, y que también incluye por primera vez en el anillo de nibelungo escenografías acompañadas por imágenes generadas por inteligencia artificial, entre otras novedades con los que el evento celebra su 150 edición. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:30h.- Wolfsburg (Alemania).- VOLKSWAGEN RESULTADOS.- El grupo Volkswagen, al que pertenecen marcas como VW, Skoda, Seat/Cupra, Audi y Porsche, presenta los resultados del primer semestre.

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la encuesta a profesionales en previsiones macroeconómicas y la encuesta de expectativas del consumidor.

Londres.- R.UNIDO OMI.- Sesiones del subcomité de Implantación de los instrumentos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Berlín.- FESTIVAL BAYREUTH.- La organización del Festival de Bayreuth explica en rueda de prensa su programación, que comienza mañana con la Novena sinfonía de Beethoven, una obra que fue fundamental para Wagner, y que también incluye por primera vez en el anillo de nibelungo escenografías acompañadas por imágenes generadas por inteligencia artificial, entre otras novedades con los que el evento celebra su 150 edición. (Texto)

América

11:00h.- Nueva York.- AMERICAN EXPRESS RESULTADOS.- American Express presenta hoy los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, después de haber obtenido en el primer trimestre un beneficio neto de 2.971 millones de dólares, un 15 % más interanual, con los inversores pendientes de la evolución del gasto de los consumidores, especialmente entre los clientes de mayor poder adquisitivo, y del crecimiento del volumen de pagos.

13:30h.- Medellín (Colombia).- COLOMBIA CAF.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se reúne con el presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados, para presentar los compromisos de financiación del banco de desarrollo de América Latina y el Caribe con el país. (Texto) (Foto)

16:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO DESEMPLEO.- El Instituto de Estadística de México presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de junio. (Texto)

Montevideo – URUGUAY SALUD – El exdirector del Instituto de Diabetes y Tecnología Aplicada argentino Adrián Proietti dialoga con la Agencia EFE sobre la problemática de la diabetes en una región en la que dicha enfermedad afecta a más de 100 millones de personas, cifra que se triplicó desde 1990 a la fecha. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- La educación en el Líbano afronta uno de sus momentos más críticos tras el reciente conflicto, que ha dejado cientos de escuelas dañadas o fuera de servicio y amenaza con impedir que unos 100.000 niños regresen a las aulas cuando comience el próximo curso escolar, previsto para septiembre. Por Rosa Soto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Ciudad del Cabo.- SUDÁFRICA CORRUPCIÓN.- Un tribunal de Sudáfrica emite su fallo sobre la petición urgente del presidente del país, Cyril Ramaphosa, para paralizar su proceso de destitución relacionado con un informe de 2022 que lo acusa de una posible violación de las leyes anticorrupción. (Texto)

Asia

Rangún.- BIRMANIA ESPAÑA.- Kim Aris, el hijo menor de la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, pide al Gobierno de España unirse a la campaña por una prueba de vida de su madre, de 81 años de edad, arrestada en Birmania desde 2021 por los militares que tomaron el poder mediante un golpe de Estado. Por Héctor Pereira (Texto) (Vídeo)

Manila.- ASEAN EXTERIORES.- La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebra en Filipinas el 50 aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), con algunos de los países firmantes, como Chile y Brasil, un día después de la reunión de Exteriores del bloque y sus principales socios (Texto) (Foto) (Vídeo)

Manila.- FILIPINAS CHILE.- El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, modera el evento «Impulsar la cooperación para hacer frente a las amenazas y los desafíos emergentes» durante su participación en la Conferencia de las Altas Partes Contratantes del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC) con el bloque de países regionales, que se celebra en Manila. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok.- TAILANDIA CAMBOYA.- Se cumple un año del inicio del conflicto armado entre Tailandia y Camboya, que tuvo dos brotes de enfrentamientos, en julio y diciembre, con cerca de un centenar de muertos y cuyo fin estuvo mediado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Tokio.- UNESCO PATRIMONIO.- La Unesco prevé examinar este viernes la candidatura a su Lista de Patrimonio Mundial del yacimiento arqueológico palestino de Sebastia, en el marco de una reunión en la ciudad surcoreana de Busan en la que hasta el 29 de julio se examinarán otras propuestas como la española Ribeira Sacra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- La Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica los datos de la inflación del pasado junio. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR JUSTICIA.- El Tribunal Supremo surcoreano dicta su fallo sobre la condena de cuatro años de prisión impuesta por un tribunal inferior a la ex primera dama, Kim Keon-hee, esposa del expresidente destituido Yoon Suk-yeol, por manipulación bursátil y recibir regalos de la Iglesia de la Unificación. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR EMPRESAS.- Un tribunal surcoreano dicta su fallo sobre la división de bienes en el divorcio del presidente del Grupo SK, Chey Tae-won, en lo que podría ser el mayor reparto patrimonial en la historia del país, un caso marcado por la fuerte subida de las acciones del conglomerado, vinculada al auge del fabricante de chips SK hynix. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA EEUU.- Expira el arancel temporal del 10 % que la administración estadounidense aplica a Nueva Delhi junto a otros socios comerciales.

Pekín.- CHINA R.CHECA.- El presidente de la Cámara de Diputados de la República Checa, Tomio Okamura, concluye una visita oficial a China al frente de una delegación parlamentaria, después de que Pekín haya protestado en reiteradas ocasiones por los lazos -extraoficiales, ya que Praga no reconoce a la isla como Estado- entre la República Checa y Taiwán.

Yakarta.- INDONESIA RELIGIÓN.- El Consejo de Ulemas de Indonesia, el organismo de eruditos musulmanes del archipiélago, abre su congreso nacional en el que se esperan propuestas para incorporar normas y leyes cargados de moral religiosa en asuntos públicos del país.

Redacción EFE Internacional

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