Avanza en el Parlamento argentino proyecto para nuevo régimen de incentivo a la inversión

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Buenos Aires, 25 jun (EFE).- La Cámara de Diputados de Argentina aprobó y envió al Senado para su debate un proyecto de ley para crear un nuevo Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en sectores productivos que aún no tienen presencia significativa en el país suramericano.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei, fue aprobada en las últimas horas del miércoles en la Cámara Baja por 130 votos a favor,106 en contra y siete abstenciones.

El proyecto del ‘súper RIGI’, como lo llama el Gobierno, busca impulsar iniciativas de inversión de al menos mil millones de dólares en sectores productivos que aún no desarrollados Argentina.

Comprende iniciativas en productos laminados de cobre, baterías de litio, automóviles eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, la cadena de valor del uranio, fertilizantes de potasio y fósforo, productos industriales de la pesca, del agro y del sector de la forestación, y centros de datos de inteligencia artificial, entre otros.

El RIGI actualmente vigente fue creado en 2024, también por impulso del Gobierno de Milei, y busca promover iniciativas con inversiones por al menos 200 millones de dólares en sectores clave como la minería y el de hidrocarburos.

Al ser admitidos al RIGI, los proyectos tienen acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

Bajo este esquema, Argentina ya ha aprobado 16 proyectos, con inversiones previstas por un total de 29.892 millones de dólares.

Otras 25 iniciativas, con inversiones proyectadas por 111.037 millones de dólares, están bajo análisis del comité de evaluación con vistas a su admisión al RIGI.

Según ha explicado el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, el ‘súper RIGI’ prevé un proceso de inversión más acelerado que el del régimen vigente (el 60 % de la inversión prevista en un proyecto se deberá concretar en el primer año una vez aprobado, mientras que el régimen actual exige desembolsar un 40 % en los dos primeros años).

También incluirá exenciones de aranceles a la importaciones para los bienes de capital necesarios para desarrollar los proyectos y ‘cero’ aranceles para los productos producidos en Argentina que se exporten. EFE

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