Avanza en la Knéset el proyecto para hacer permanente la conocida como ley Al Jazeera

3 minutos

Jerusalén, 18 nov (EFE).- El proyecto para convertir la llamada ley Al Jazeera -que permite el cierre de medios de comunicación extranjeros en Israel bajo ciertas condiciones- en una norma permanente, fue debatido este lunes en la Knéset (Parlamento israelí) en preparación para su segunda y tercera lectura en el pleno.

Anat Saragosti, representante de la Organización de Periodistas de Israel, expresó su preocupación ante la propuesta durante la discusión sobre la misma en el Comité de Seguridad Nacional de la Knéset, que respaldó su aprobación en primera lectura la semana pasada.

«Existe la posibilidad de una grave violación de la libertad de expresión, de la prensa y del derecho del público a saber», sostuvo Saragosti. «¿Por qué seguir una vía que elude la consulta pública y la revisión del Ministerio de Justicia?», agregó.

«Nuestro compromiso es con el Estado y con la libertad de expresión de los medios de comunicación, pero no con la incitación ni las herramientas de propaganda que perjudican la seguridad del Estado de Israel», afirmó a su vez Ariel Kellner, diputado del Likud (partido que lidera la coalición de gobierno) impulsor del proyecto.

La medida temporal, actualmente en vigor, fue aprobada en abril de 2024 y otorgó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y al ministro de Comunicaciones la facultad de ordenar el cierre de medios extranjeros que operan en Israel y confiscar sus equipos si existen motivos para creer que representan «un grave riesgo para la seguridad del Estado».

Esta medida, que generó críticas tanto dentro como fuera del país, se aplicó para clausurar las operaciones de la cadena de noticias catarí Al Jazeera. También conllevó la incautación temporal de equipos pertenecientes a la estadounidense Associated Press, ya que esta agencia suministraba imágenes a Al Jazeera.

Un mes después, el canal catarí dejó de ser retransmitido en las televisiones israelíes. Las autoridades del país bloquearon todas las páginas de su red de medios y retiraron todas las acreditaciones de su personal.

Israel cerró también, en septiembre de ese año, las oficinas de la cadena en Ramala, capital del territorio palestino de Cisjordania ocupada.

El diputado Kallner presentó este noviembre una propuesta de ley para hacer de esta medida algo permanente, aprobada en su lectura preliminar en la Knéset el pasado lunes con 50 legisladores a favor y 41 en contra.

Al Jazeera es uno de los canales con mayor despliegue y periodistas en la Franja de Gaza e Israel ha acusado en numerosas ocasiones a algunos de sus reporteros más visibles en el enclave, como Anas al Sharif -asesinado por fuego israelí-, de estar afiliados a Hamás, presentando pruebas que no han podido ser verificadas. EFE

ybp/mt/jgb