Avanzan las labores de extinción del incendio de Vouzela en Portugal pese a dificultades

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Lisboa, 4 jul (EFE).- El gran incendio que arrasa la zona de Vouzela, en el centro de Portugal, ha registrado en las últimas horas un «progreso positivo» y está mucho más estabilizado de lo que anticipaban las autoridades, informó el comandante general de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, quien detalló que son tres los fuegos que más preocupan.

En una rueda de prensa en la que también intervino el primer ministro, Luís Montenegro, a través de una videollamada, Silvestre detalló que junto a los bomberos portugueses, están trabajando para controlar este incendio más de 110 militares españoles y un Canadair enviado desde España tras la activación del mecanismo europeo de protección civil por parte de Portugal.

A estos, se le sumarán otros dos Candair de Italia que entrarán en acción mañana, también previsiblemente en el incendio de Vouzela, que ha arrasado hasta el momento más de 13.000 hectáreas.

Hasta las 17.00 hora local (una hora menos GMT) de este sábado, la ANEPC registró 58 incidentes, y son tres de ellos los que más preocupan a las autoridades, incluido el fuego en Vouzela, uno en Póvoa de Lanhoso (norte) y otro en el área metropolitana de Oporto.

Respecto al incendio en Vouzela, ha sido «extremadamente complejo, con un potencial muy elevado de propagación del fuego», subrayó Silvestre, aunque destacó que la estrategia aplicada desde la tarde de ayer, viernes, ha tenido éxito y ha permitido que las llamas estén «mucho más estabilizadas de lo que cabría esperar».

«Estamos logrando avances bastante positivos en este momento en ese incendio», continuó el comandante general de la ANEPC, aunque alertó que no se descarta «sufrir un revés, dadas las condiciones meteorológicas extremadamente complejas, en particular el fuerte viento».

Por último, Silvestre alertó a la población de que «es fundamental mantenerse alejado de la zona de los incendios», ya que se han producido algunos accidentes «porque la gente insiste en acercarse a las zonas de incendio», y urgió a las personas a «colaborar con los equipos de intervención». EFE

lmg/jfu