Avanzar en lo que une, pide Panamá al resto de América como sede de la Asamblea de la OEA

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Ciudad de Panamá, 15 may (EFE).- El multilateralismo útil o «avanzar en lo que une» es la apuesta de Panamá para destrabar la históricamente accidentada integración regional, durante la 56 Asamblea General de la OEA y la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de 1826, unos eventos que acogerá este país centroamericano y en los que se espera a jefes de Estado y altos funcionarios.

El 22 de junio se celebrará la Conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá y del 22 al 24 de junio se desarrollará el 56 período ordinario de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Para el Gobierno panameño hay un gran simbolismo en el hecho de que estos dos encuentros coincidan en Panamá, donde hace 200 años el Congreso Anfictiónico convocado por el prócer independentista Simón Bolívar (1783-1830) sentó las bases de lo que luego se llamó multilateralismo, además de ser el antecedente primario de la Organización de Estados Americanos (OEA).

«Hace dos siglos, Panamá fue escogida como punto de encuentro porque Bolívar comprendió que este istmo no era solamente un territorio: era una idea. La idea de unir (…) Panamá quiere volver a ser, como en 1826, el lugar donde las Américas se sienten a hablar con seriedad sobre su futuro común», afirmó esta semana el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, en un encuentro con prensa extranjera.

Y esta idea cobra una «enorme vigencia en un mundo marcado nuevamente por tensiones geopolíticas, polarización, conflictos, desinformación y profundas incertidumbres», agregó el ministro de Relaciones Exteriores.

Avanzar en lo que une a los países de la región

Este contexto complejo hace relevante el impulso de un multilateralismo que deje atrás las rigideces que han trabado históricamente el avance real de la integración regional, entendida como la búsqueda de concertación política, cooperación social y asociación económica en una región fragmentada desde el punto de vista ideológico y comercial.

Las razones por las que esta integración se ha quedado a medias quedan evidenciadas con el esquema de lograr acuerdos solo por unanimidad: «Usted podía alcanzar un consenso (de países) en 35 puntos, pero habían 2 en que no, y no se avanzaba en nada», comentó a EFE el canciller panameño.

En contraste, el «multilateralismo útil es avanzar en lo que nos une y, en aquello que provoca diferencias, que las tenemos, seguir conversando y dialogando respetando cada personalidad de los países», explicó el jefe de la diplomacia panameña.

Esto es lo que acaba de ocurrir en el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), donde se exigía unanimidad para todo, pero en la más reciente reunión del mecanismo, celebrada en Santo Domingo en abril pasado, se adoptó la metodología del consenso mayoritario.

«Y ahora el SICA puede ser una organización que verdaderamente busque soluciones para los ciudadanos centroamericanos. Es el multilateralismo útil: avanzar en lo que nos une», sostuvo Martínez-Acha.

Lucha antidrogas y la consolidación democrática

El canciller de Panamá tildó de «histórico» tanto para Panamá como para el continente americano en general que se celebren en una misma semana la Asamblea General de la OEA, que reunirá a los cancilleres de la región, y la conmemoración del Congreso Anfictiónico, a la que se espera la asistencia de varios jefes de Estado.

«Conmemoramos aquel extraordinario encuentro convocado por Simón Bolívar, quien entendió – mucho antes que muchos – que las naciones de nuestro continente solo serían verdaderamente libres si aprendían a cooperar, a dialogar y a construir confianza entre sí», valoró Martínez-Acha.

Y teniendo esa concepción como telón de fondo, Panamá impulsará en la cita de la OEA el multilateralismo útil para avanzar en materia de cooperación, salud, cultura, migración controlada, y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

También para «establecer la importancia de la democracia en nuestros países, de no reconocer a países que han violado los procesos electorales», entre otros, agregó. EFE

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