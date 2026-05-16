Avión argentino traslada doce toneladas de carne de pollo a ciudades bloqueadas en Bolivia

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La Paz, 16 may (EFE).- Un avión de la Fuerza Aérea Argentina trasladó este sábado, en territorio boliviano, doce toneladas de carne de pollo hacia la ciudad de La Paz y su vecina de El Alto, afectadas desde hace once días por los bloqueos de caminos que sostienen los sectores sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El avión argentino tipo Hércules hizo el trayecto desde la región oriental de Santa Cruz hasta el aeropuerto internacional de El Alto, donde aterrizó a las 17:45 hora local (21:45 GMT).

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, explicó a los medios que la carga de alimento se distribuirá mediante «un convenio entre cada proveedor con los comerciantes en La Paz».

Además, señaló que el apoyo de la aeronave argentina refuerza el «puente aéreo» que ha estado realizando otro avión del mismo tipo perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para abastecer a la población afectada por los bloqueos también con carne de res y oxígeno medicinal.

Por su parte, el embajador de Argentina en Bolivia, Marcelo Massoni, precisó que la aeronave permanecerá en Bolivia hasta el próximo viernes y que la continuidad de su ayuda dependerá de una evaluación previa.

«A partir de mañana (domingo) se va a escalar este puente aéreo para colaborar con las autoridades bolivianas (…) Así va a ser durante toda la semana», mencionó el diplomático.

El vocero presidencial de Bolivia, José Luis Gálvez, anunció el viernes el apoyo argentino para abastecer de algunos alimentos a las ciudades de La Paz y El Alto.

En la víspera, el mandatario boliviano, Rodrigo Paz, agradeció a su homólogo argentino, Javier Milei, por ese apoyo que «representa un alivio vital» para las comunidades bolivianas «en momentos de gran necesidad».

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ piden, con protestas callejeras y bloqueos de carreteras, la renuncia de Paz, al considerar que no puede solucionar los conflictos del país.

La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia realizaron esta jornada una operación conjunta para despejar las principales carreteras que conectan a La Paz con el resto del país y abrir un «corredor humanitario» para el paso de camiones con combustibles y oxígeno medicinal, además de vehículos particulares que estaban parados en las rutas.

La operación chocó con la resistencia de los movilizados en el sur de La Paz y en la zona de Río Seco en El Alto, quienes respondieron con piedras y cargas de dinamita a los gases lacrimógenos que utilizaron los agentes policiales y militares.

La operación desbloqueó parcialmente la carretera troncal que une La Paz con la región de Oruro y el Gobierno ordenó luego el repliegue de policías y militares para evitar un «derramamiento de sangre» que afecte a cualquiera de los dos bandos.EFE

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