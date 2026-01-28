Avión de la compañía colombiana Satena con 15 personas desaparece en noreste del país

2 minutos

Bogotá, 28 ene (EFE).- Un avión de la compañía colombiana Satena, con trece pasajeros y dos tripulantes a bordo, desapareció este miércoles cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noreste), informaron fuentes oficiales.

La aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras de esa ciudad, la segunda del departamento.

Según Satena, «el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am».

El avión desaparecido es un Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, es operado por la empresa Searca, según Satena.

«La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes», manifestó en su cuenta de X la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

La funcionaria agregó que «se activaron los protocolos correspondientes» para apoyar a las autoridades aeronáuticas.

El vuelo entre Cúcuta y Ocaña tarda aproximadamente 25 minutos y, según la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar, el avión dejó de comunicarse cuando volaba por una zona montañosa entre las localidades de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander. EFE

