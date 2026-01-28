Avión de la compañía colombiana Satena con 15 personas desaparece en noreste del país

(Actualiza con nuevos detalles de lo ocurrido)

Bogotá, 28 ene (EFE).- Un avión de la compañía colombiana Satena, con trece pasajeros y dos tripulantes a bordo, desapareció este miércoles cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noreste), informaron fuentes oficiales.

La aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras de esa ciudad, la segunda del departamento.

Según Satena, «el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am».

El avión desaparecido es un Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, es operado por la empresa Searca, según Satena.

En otro comunicado, la aerolínea señaló que a partir de las 14:00 hora local (19.00 GMT) la aeronave «agotó su tiempo de autonomía de vuelo».

«La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes», manifestó en su cuenta de X la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

La funcionaria agregó que «se activaron los protocolos correspondientes» para apoyar a las autoridades aeronáuticas.

El vuelo entre Cúcuta y Ocaña tarda aproximadamente 25 minutos y, según la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar, el avión dejó de comunicarse cuando volaba por una zona montañosa entre las localidades de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander.

Satena explicó que tres aeronaves de la Fuerza Aeroespecial Colombiana y dos más de la compañía Searca están sobrevolando las áreas «donde se registró la última información disponible de la misma» y efectúan «el patrón de búsqueda en la ruta que cubría la aeronave, como parte de las labores».

«Hasta el momento no ha sido localizada, ni se han encontrado rastros de la misma. Es importante aclarar que al momento el Grupo SAR de la Aeronáutica Civil, notificó al operador que la baliza (localizador de emergencia con la que cuenta la aeronave), no se ha activado», agregó la información. EFE

