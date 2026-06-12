Avión emiratí llega a Corea del Sur para recoger sistemas antimisiles Cheongung II

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Seúl, 12 jun (EFE).- Un avión militar de Emiratos Árabes Unidos (EAU) llegó este viernes a Corea del Sur para transportar sistemas antimisiles Cheongung II, un modelo surcoreano que ha ganado protagonismo por su aparente eficacia en la guerra en Oriente Medio.

La Fuerza Aérea emiratí empezó a enviar esta semana aviones de transporte C-17 a una base aérea en Daegu, a unos 240 kilómetros al sureste de Seúl, para trasladar varios lotes del sistema interceptor Cheongung II, según fuentes militares y de la industria de defensa citadas por la agencia local de noticias Yonhap.

Uno de las aeronaves fue detectada este viernes en la base de Daegu, mientras se espera que EAU envíe un total de ocho C-17 para transportar todos los lotes, informó Yonhap.

El Cheongung II es un sistema antimisiles de medio alcance diseñado para detectar y destruir aeronaves o misiles enemigos. Baterías desplegadas por EAU habrían interceptado misiles y drones en un ataque procedente de Irán con una tasa de éxito del 96 %, dijo en marzo la oficina del legislador Yoo Yong-won, miembro del comité de Defensa de la Asamblea Nacional surcoreana.

Sería la segunda serie de traslados del Cheongung hacia EAU, después de un envío anticipado aparentemente realizado en marzo.

Las exportaciones del Cheongung II a EAU se remontan a un contrato firmado en 2022 para adquirir diez baterías del sistema, desarrollado principalmente por la firma surcoreana de defensa LIG Nex1 junto con Hanwha Systems y Hanwha Aerospace. EFE

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