Avión iraní traslada a rebeldes hutíes para asistir a ceremonias fúnebres de Jamenei

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Saná, 3 jul (EFE).- Una delegación del Gobierno de los rebeldes hutíes del Yemen viajó este viernes a Irán para asistir a las ceremonias fúnebres del líder Supremo iraní Ali Jamenei en un avión civil iraní que también transportó a más de 400 pacientes hutíes y viajeros varados entre Saná y Teherán.

Según informó la cadena de televisión Al Masira, controlada por los hutíes, la delegación está encabezada por el miembro del Consejo Político Supremo de los hutíes, Mohammed al Nuaimi, y entre sus miembros figuran altos funcionarios del gobierno de los insurgentes yemeníes, respaldados por Teherán.

El avión iraní, de Mahan Air, llegó a Saná con 200 pacientes y otros viajeros varados en el extranjero, antes de partir con más de 200 pasajeros y la delegación hutí con destino a Teherán, añadió Al Masira.

El vuelo entre Saná y Teherán fue un hecho excepcional dadas las restricciones impuestas sobre el espacio aéreo yemení desde 2015 por una coalición militar liderada por Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

Durante años, los vuelos comerciales desde Saná, controlada por los hutíes, estuvieron prácticamente suspendidos debido a las restricciones impuestas por esa coalición militar.

Los hutíes, que controlan desde 2014 gran parte del noroeste del Yemen, incluida la capital, han mantenido estrechas relaciones políticas y militares con Teherán durante toda la guerra civil yemení.

Irán ha negado reiteradamente haber armado directamente al grupo, mientras que Estados Unidos y otros Gobiernos occidentales y árabes afirman que Teherán ha suministrado a los hutíes armas, incluidos misiles y drones, así como entrenamiento militar.

La coalición militar liderada por Arabia Saudí ha afirmado en varias ocasiones que sus restricciones aéreas sobre Yemen son necesarias para impedir que las armas llegan a los hutíes.

Por su parte, los insurgentes yemeníes y organizaciones humanitarias señalan que las restricciones limitaban gravemente el viaje de civiles, incluidos los pacientes que buscaban tratamiento médico en el extranjero.

Aunque los vuelos comerciales se reanudaron de forma limitada en 2022, el servicio sigue restringido a un número reducido de destinos. EFE

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