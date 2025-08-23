The Swiss voice in the world since 1935

Avión tuvo que regresar a tierra en Francia por hombre que intentó ingresar en la cabina

Un avión de Easyjet que viajaba de Francia a Portugal tuvo que regresar a tierra el viernes poco después del despegue porque un pasajero en un delirio intentó entrar por la fuerza a la cabina, reportaron este sábado la policía francesa y la aerolínea.

El incidente ocurrió el viernes poco después del despegue de la nave que partió de la ciudad francesa de Lyon rumbo a Oporto. 

El hombre fue sometido por otros pasajeros y retenido hasta que la nave aterrizó nuevamente en Lyon, según la policía francesa.

«El vuelo EJU4429 de Lyon a Oporto regresó a Lyon poco después del despegue debido al comportamiento de un pasajero a bordo», confirmó Easyjet en un comunicado.

«El vuelo fue recibido por la policía a su llegada y, una vez que el pasajero fue retirado, el vuelo continuó hacia Oporto», agregó la aerolínea.

La policía dijo que el hombre, un ciudadano portugués de 26 años, fue sometido a exámenes médicos y padecía de mareos y delirios. Luego fue ingresado en un hospital local.

