Aviación Federal de EE.UU. reanuda vuelos desde El Paso tras cierre temporal por seguridad

Washington, 11 feb (EFE).- La Administración Federal de Aviación (FAA,en inglés) de EEUU levantó este miércoles la suspensión temporal anunciada anoche de todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas) por «razones especiales de seguridad».

«Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad», publicó la FAA en su cuenta oficial en X. EFE

