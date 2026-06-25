Avianca cancela sus cuatro vuelos de este jueves en la ruta Bogotá-Caracas por los sismos

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Bogotá, 25 jun (EFE).- La aerolínea colombiana Avianca canceló sus cuatro vuelos de este jueves de la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá por el por el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a la capital de Venezuela, tras los dos potentes terremotos que hasta el momento dejan 164 muertos y 971 heridos en ese país.

«Con el fin de garantizar la seguridad de nuestros clientes, tripulaciones y operación, Avianca informa que los vuelos AV122 del 24 de junio, y AV123, AV142 y AV143 del 25 de junio en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá han sido cancelados», señaló la compañía en un comunicado.

La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como impacto en los estados de Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, e informó de que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía fue cerrado tras sufrir graves daños en su infraestructura, sin precisar cuáles.

En ese sentido, Avianca se solidarizó «con las personas, familias y la comunidad aeroportuaria que han sido impactadas por el sismo» y ofreció «un plan de flexibilización para quienes tengan reservas desde y hacia Caracas desde el 24 de junio hasta el 1 de julio».

Entre esas la opciones ofrecidas por la aerolínea está la posibilidad de reprogramar los vuelos, cambiar la ruta y solicitar reembolsos.

Latam Colombia, por su parte, activó «medidas de flexibilización» para los viajeros, como cambio de fecha del vuelo, devolución del dinero y modificar la ruta hacia Cúcuta, ciudad colombiana que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela.

La directora general del Latam Colombia, Erika Zarante, afirmó entender «la incertidumbre y preocupación que una emergencia como esta puede generar en nuestros pasajeros y sus familias».

«Por eso hemos activado alternativas de flexibilidad que permitan reorganizar sus viajes con mayor tranquilidad durante este difícil momento», añadió Zarante en un comunicado.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona. EFE

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