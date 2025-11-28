Avianca inmoviliza más del 70 % de su flota A320 por una actualización urgente de software

1 minuto

Bogotá, 28 nov (EFE).- La aerolínea colombiana Avianca informó este viernes que más del 70 % de su flota de aviones A320 a nivel global deberá quedarse en tierra para realizar «una actualización urgente de software», según lo notificó el fabricante aeronáutico europeo Airbus.

«Hoy, Airbus notificó que una parte significativa de la flota de aviones de la familia A320 a nivel global requiere una actualización urgente de software. Por esta razón, los aviones involucrados deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos. Esta orden afecta a más del 70 % de la flota de Avianca», señaló la compañía en un comunicado.

Avianca advirtió que la medida «inevitablemente» provocará «disrupciones significativas» en sus operaciones durante los próximos diez días. EFE

csr/jga/enb