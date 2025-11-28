Avianca suspende la venta y operación de vuelos desde y hacia Venezuela

1 minuto

Bogotá, 28 nov (EFE).- La aerolínea colombiana Avianca anunció este viernes la suspensión de la venta y la operación de vuelos desde y hacia Venezuela, luego de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de ese país revocara la concesión de vuelo a seis aerolíneas.

«Siguiendo la decisión del INAC, Avianca informa que suspendió la venta y operación de vuelos desde y hacia Venezuela. Para la aerolínea, la prioridad es y será siempre la seguridad de pasajeros y colaboradores», señaló la compañía en un comunicado. EFE

jga/csr