Cuando los motores susurran por los aires Christian Raaflaub, Grenchen 16 de septiembre de 2017 - 11:00 Se habla poco de la aviación eléctrica, y sin embargo, el sector crece a una velocidad vertiginosa. Hace unos días, por primera vez en la historia, la crema y nata de la aviación eléctrica global y los entusiastas del sector se dieron cita en Grenchen, en el cantón de Solothurn. Antes del evento ‘Smartflyer Challenge’, el piloto Frank Anton jamás había recibido tantos aplausos. La recompensa llegó tras aterrizar con el avión e-Fusion, equipado con un motor de propulsión eléctrica de la marca Siemens. El público y los fotógrafos lo ovacionaron como a una estrella de rock. El resto de los aviones pequeños exhibidos en el hangar y en la pista de Grenchen también suscitan gran expectación entre los asistentes pese a la lluvia pertinaz que enmarca el encuentro. Algunos poseen un aspecto más bien ordinario. Otros, lucen como planeadores o aviones ultraligeros. Y en casi todos los casos, el piloto responsable de la aeronave está cerca de ella para para responder a las preguntas de los asistentes al Smartflyer Challenge, el primer encuentro europeo de aviones eléctricos e híbridos en la historia. Grenchen los reúne bajo el lema de “el futuro es eléctrico”. Eficientes, ‘verdes’ y silenciosos “Los aviones eléctricos nos permiten explorar nuevos y poderosos métodos de vuelo”, afirma Daniel Wenger, jefe del Smartflyer Challenge, piloto e instructor de la aerolínea Swiss. “También nos ofrecen la oportunidad de ensayar nuevas formas aerodinámicas y mejorar nuestra eficiencia, al tiempo que protegemos el medioambiente y reducimos la emisión de ruido”. Los desarrolladores de los aviones con motor eléctrico son, en general, pequeñas compañías. Algunas de ellas ya ofrecen al mercado aviones como el modelo de entrenamiento de Pipistrel, una empresa fundada en Eslovenia. Pero las compañías más grandes, como Airbus o Siemens, también trabajan en el tema. Objetivo de largo plazo: vuelos cortos Los aviones que se exhibieron durante el Smartflyer Challenge han sido diseñados para transportar máximo dos pasajeros. Pero llevar las ventajas de la aviación eléctrica a aeronaves de mayor escala todavía luce como una quimera. Wenger asegura, no obstante, que pronto podríamos observar aviones híbridos de mayor tamaño. La energía otorgada por las baterías aún es insuficiente para alimentar el despegue de un avión grande. Pero, según Wenger, Airbus planea un avión con tecnología híbrida que estaría en operación en 2030 para transportar 100 pasajeros en vuelos de corta duración. Mientras eso sucede, los organizadores del Smartflyer Challenge hacen notar que las autoridades también tienen una misión pendiente: considerar nuevos permisos para aeronaves eléctricas y para pilotos especializados en ellas. La Oficina Federal de Aviación Civil de Suiza y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) tienen que atender los retos e idear las soluciones que los nuevos vuelos exigirán en los años por venir.