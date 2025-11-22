Aviso de serie previa con motivo del viaje del papa León XIV a Turquía y Líbano

1 minuto

Madrid, 22 nov (EFE).- Con motivo del primer viaje del papa León XIV a Turquía y Líbano, que comenzará el próximo 27 de noviembre, la Agencia EFE enviará el domingo 23 una serie previa con la guía PAPA VIAJE que incluirá los siguientes temas:

PAPA VIAJE (Serie Previa)

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV visitará Turquía y Líbano entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre en el que será su primer viaje internacional. Aunque son visitas heredadas de los deseos de Francisco, que no pudo cumplir al fallecer el 21 de abril, servirán para conocer detalles de lo que será el pontificado de Robert Prevost y algunas facetas de su personalidad. (Texto)

Estambul/Beirut – El viaje del papa León XIV por Turquía y Líbano estará plagado de gestos y mensajes ecuménicos para subrayar el acercamiento a otras ramas del cristianismo, especialmente la ortodoxo y oriental, y evitará puntos que podrían dar lugar a polémicas con el islam. (Texto)

Rmeish (Líbano) – La visita que el papa León XIV realizará al Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre supone una brisa de esperanza para los cristianos de Líbano en tiempos de crisis, sobre todo para las comunidades del sur del país, afectadas por la guerra con Israel y las consecuencias que todavía sufren. (Texto)(Foto)(Vídeo) EFE

