Aviso de serie previa sobre la celebración de la COP30 de Belém (Brasil)

Redacción Medioambiente, 31 oct (EFE).- La Agencia EFE comenzará este sábado 1 de noviembre la publicación de una serie de informaciones sobre la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30), que se celebrará en la localidad de Belém (Brasil), oficialmente desde el 10 hasta el 21 de noviembre.

La serie previa incluirá varios análisis sobre la posición desde la cual parten las delegaciones más relevantes en la cumbre, incluyendo la del propio Brasil, la ONU, la UE, Iberoamérica, China, India y también EEUU, aunque la representación norteamericana será en esta ocasión de bajo nivel.

El secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de apostar por la adaptación y el fortalecimiento de la resiliencia como uno de los puntos clave de esta nueva cita climática y, por tanto, la definición de los Planes Nacionales de Adaptación como herramientas básicas de actuación.

Financiación, aplicación de indicadores concretos, cooperación y participación social serán también objetivos a tener en cuenta en una cumbre que conmemorará los 10 años del Acuerdo de París y los de la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Dentro de la serie previa, el lunes 3 se transmitirá los análisis sobre las posiciones de la ONU, EEUU y Brasil; el martes 4, los de China y la India y el miércoles 5, los de Iberoamérica y España.

Además, en los próximos días se ofrecerá información sobre la historia y las claves de esta reunión, la cumbre de líderes internacionales que se desarrollará en Belém el jueves 6 y el viernes 7 y, ya con la COP formalmente en marcha, la publicación de temas específicos: gestión de agua el sábado 8 y contaminación el domingo 9 abrirán la lista de asuntos básicos sobre los cuales se desarrollará la agenda internacional.

La Agencia EFE desplazará a Belém un equipo de periodistas para abordar en distintos formatos (texto, gráfico y vídeo) y canales de distribución toda la actualidad de esta cita desde su inicio hasta el final, en principio previsto para el 21 viernes, aunque posiblemente se alargue hasta bien entrado el fin de semana como ha sucedido en las últimas COP. EFE

