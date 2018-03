Aviso de tempestad para los derechos humanos

Este contenido fue publicado el 18 de marzo de 2003 18:03 18 de marzo de 2003 - 18:03

Sergio Vieira de Mello, Alto Comisario de la ONU para los Derechos Humanos y Najat Al-Hajjaji, presidenta de la Comisión. (Keystone)

La crisis iraquí, un fardo para los trabajos de la Comisión de los Derechos Humanos cuya sesión anual arrancó el lunes (17.03) en Ginebra.

Suiza quiere aprovechar la ocasión para recordar que esos derechos también son violados en otras partes del mundo.

"Irak será una prioridad para Suiza, pero la Comisión de Derechos Humanos de la ONU no es un foro político", afirma Peter Maurer, jefe de la delegación suiza.



"Esta sesión de seis semanas debe abordar la violación de los derechos humanos en el mundo entero", subrayó el embajador suizo.

Prudencia en cuanto a la presidencia libia

"Que se apruebe o no el uso de la fuerza contra Irak -continúa Peter Maurer-, que esta guerra sea o no avalada por la ONU, no deberá afectar los trabajos de la Comisión".



Insiste: "Esta guerra, si tiene lugar, no va a crear división entre la delegación suiza y las otras representaciones gubernamentales, incluida la de Estados Unidos".



De hecho, el mandato oficial de la Comisión es revelar y denunciar las violaciones de los derechos humanos, donde sea que se produzcan.



Pero nada indica que los 3000 participantes de la sesión -representantes de los Estados miembros, de los Estados observadores o incluso de las ONG- van a seguir las sabias recomendaciones helvéticas.



Y menos aún cuando la sesión es presidida por una representante de Libia, un Estado acusado en numerosas ocasiones de falta de respeto a los derechos humanos.



"Esta presidencia es una mascarada", denunció la organización de 'Reporters sans frontières' (Periodistas sin fronteras), en medio del discurso de apertura de la diplomática libia.



Por el momento, la delegación helvética no estima criticable esa presidencia. "Tenemos confianza en que trabajara de manera independiente y objetiva", asegura Peter Mauer ".

Alumnos modelos

Por el contrario, la crisis iraquí inquieta bien y bonito a la delegación suiza.



"Si estalla la guerra contra Irak durante esta sesión, influenciará sin duda las negociaciones sobre resoluciones importantes", reconoce uno de sus miembros, Jean-Daniel Vigny.



Una cosa es segura. Suiza está interesada en jugar al alumno modelo. Uno de los objetivos prioritarios de su diplomacia es, en efecto, convertirse en miembro de esta Comisión.



Esta adhesión no es automática. "Un gran número de Estados -entre los cuales diversos países occidentales- pretende convertirse en miembro, precisa Maurer.



Suiza espera formar parte de ese cenáculo en cuatro años, o antes.



De aquí a entonces -y como en el pasado- Suiza va a apoyar un cierto número de resoluciones propuestas por uno u otro de los 53 Estados miembros de esa Comisión.



Su calidad de miembro a parte entera de las Naciones Unidas otorga una mayor credibilidad a las posiciones defendidas por la Suiza, de acuerdo con Peter Maurer.



swissinfo, Anne Nelson y Frédéric Burnand, Ginebra

