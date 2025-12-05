Aviso serie previa con motivo del aniversario de la caída del régimen de Al Asad en Siria

Madrid, 5 dic (EFE).- Con motivo del aniversario el próximo día 8 de diciembre de la caída del régimen de Bachar al Asad en Siria, la Agencia EFE enviará desde este viernes una serie previa con la guía SIRIA AL ASAD ANIVERSARIO y realizará una cobertura especial desde el país árabe.

Viernes 5:

GOBIERNO – Siria cumple este lunes un año desde el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad en el que la nueva Administración siria bajo la presidencia de Ahmed al Sharaa ha conseguido el levantamiento de gran parte de las sanciones que pesaban sobre el país tras ganarse la confianza internacional, mientras trata de contener estallidos de violencia sectaria.

AL ASAD – El Cairo/Moscú – Hace un año, Bachar al Asad, que gobernó Siria con mano de hierro durante 20 años después de las tres décadas de régimen opresivo de su padre Hafez, no esperó al amanecer para huir de su hogar en Damasco. Su nueva casa estaría, desde el 8 de diciembre de 2024, en el exilio de Moscú, rodeado de un gran hermetismo.

VIOLENCIA – El Cairo – En el año transcurrido tras la caída de Bashar al Asad, la violencia sectaria ha irrumpido con crudeza en varios momentos clave del periodo de transición, poniendo a prueba la capacidad del Gobierno interino de Siria para mantener la unidad nacional y evitar el colapso en una guerra confesional.

Además se enviará el día 6 un perfil del presidente Al Shaara y el día 7 una previa general, también se enviarán informaciones sobre las historias más relevantes en el país árabe un año después del cambio de régimen.EFE

