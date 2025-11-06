Avistado un nuevo dron en Bélgica horas antes de reunión del Consejo de Seguridad Nacional

2 minutos

Bruselas, 5 nov (EFE).- La Policía belga recibió en la noche del miércoles al jueves varios avisos sobre el avistamiento de un nuevo dron en la localidad costera de Ostende, en vísperas de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional convocada para este jueves con el fin de abordar el creciente número de incidentes de este tipo registrados en los últimos días.

Las fuerzas de seguridad fueron avisadas de la presencia de uno de esos aparatos en el centro de Ostende hacia las 19.00 hora local del miércoles (18.00 GMT) y los agentes están investigando las imágenes, indicó una portavoz policial en declaraciones que recoge la radiotelevisión pública RTBF.

El nuevo incidente se produce después de que, en la noche del martes, la presencia de drones en las cercanías de los aeropuertos de Bruselas y Lieja obligara a cerrar varias veces el espacio aéreo.

También se reportaron cerca de las bases militares de Kleine-Brogel, cercana a la frontera con Países Bajos, y de Florennes, al sur del país.

En la noche del miércoles, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, trató sobre el asunto con el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, según informó la Alianza Atlántica en redes sociales.

«Los aliados están ofreciendo un bienvenido apoyo para hacer frente a este desafío», señaló la organización militar.

En las últimas semanas se han avistado varios drones en cercanías de infraestructuras sensibles, los últimos el pasado fin de semana, de nuevo, cerca de la base aérea de Kleine-Brogel.

Las autoridades belgas preparan un plan acelerado de respuesta a estas incursiones y, mientras tanto, el Ejército ha dado órdenes de derribar los aparatos si puede hacerse de forma segura y «sin causar daños colaterales».

El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, indicó en una entrevista en la televisión local VTM que los recientes vuelos de drones sobre bases militares y aeropuertos belgas podrían deberse a intentos de espionaje por parte de Rusia, aunque reconoció que el Ejecutivo no dispone de «información concreta».

El Gobierno belga ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad Nacional este jueves a las 10.00 hora local (9.00 GMT) para analizar la situación en la que participarán los ministros de Defensa, Justicia, Interior Exteriores y los responsables de servicios policiales y de inteligencia. EFE

