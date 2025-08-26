Avistan indígenas en aislamiento en zona amazónica peruana donde opera empresa maderera

Lima, 26 ago (EFE).- Una comunidad indígena de la Amazonia peruana alertó sobre la reciente presencia en su aldea de un grupo de indígenas en aislamiento voluntario, según informó este martes la organización Survival International, al denunciar que este avistamiento coincide con la reanudación de operaciones madereras en la zona.

El avistamiento se produjo en una comunidad del pueblo indígena amazónico yine, en el departamento peruano de Madre de Dios, fronterizo con Bolivia y Brasil, a donde llegaron algunos mashco piro, etnia perteneciente a los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), como están catalogados oficialmente en Perú.

«Es muy preocupante, corren peligro. Desde la comunidad podemos oír los motores. Los aislados también los están escuchando. La maquinaria pesada está de nuevo abriendo caminos y cruzando nuestro río más arriba de nuestra comunidad, eso es más hacia el interior de su territorio. Algo malo puede pasar de nuevo”, advirtió el presidente de la comunidad yine, Enrique Añez.

Survival señaló que las invasiones de territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como ha ocurrido en esta zona de Madre de Dios, suelen desencadenar epidemias mortales de enfermedades de las que no tienen inmunidad.

«La tala está destruyendo el bosque del territorio de los mashco piro y ha provocado enfrentamientos violentos a medida que avanza. En 2024, cuatro madereros murieron en varios encuentros letales con los mashco piro. No hay información disponible sobre cuántos mashco piro resultaron heridos o asesinados», sostuvo la ONG.

Tras estos hechos, el Consejo de Administración Forestal (FSC) suspendió la certificación de sostenibilidad de la empresa «más problemática» que opera en la tierra de esta etnia en aislamiento, la Maderera Canales Tahuamanu (MCT).

«Esta suspensión está vigente hasta noviembre. Sin embargo, las actividades madereras se han reanudado y MCT ha construido recientemente un puente sobre el río Tahuamanu para facilitar el paso de maquinaria pesada y camiones que transportan madera», señaló Survival.

Una parte del territorio de estos nativos está protegida desde 2002, cuando se creó la Reserva Territorial Madre de Dios para salvaguardar la selva de los pueblos en aislamiento voluntario mashco piro, yora y amahuaca.

No obstante, la ONG advirtió que el Gobierno peruano dejó fuera una parte importante del territorio, que fue adjudicado como concesiones madereras a varias empresas, entre ellas a MCT.

Después de la fuerte presión ejercida por las organizaciones indígenas locales, en 2016 las autoridades votaron y acordaron ampliar la reserva, decisión que aún no se ha implementado.

«Esta es la selva ancestral de los mashco piro, es su hogar. La sugerencia de que empresas madereras puedan seguir operando con la aprobación del FSC, siempre que prometan establecer limitadas ‘áreas de conservación’, es un atentado contra los derechos de los pueblos indígenas y una ingenuidad peligrosa”, afirmó la directora de Survival International, Caroline Pearce.

Del mismo modo, el líder yine añadió que en la madera que proviene de esta parte de bosque amazónico dice ‘bosque certificado’, pero deberían decir ‘pueblo sacrificado’.

Pearce enfatizó que el Gobierno peruano debe demarcar y proteger la totalidad del territorio de los mashco piro y cancelar todas las concesiones madereras que se superponen.

«La tierra indígena debe estar en manos indígenas, no en las del lucro empresarial», agregó la directora de la ONG. EFE

