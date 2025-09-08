The Swiss voice in the world since 1935

Axel Kicillof: «Cristina, injustamente condenada, tenía que estar en este escenario»

Buenos Aires, 7 sep (EFE).- El gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires y gran triunfador de las elecciones celebradas este domingo, Axel Kicillof, agradeció la victoria a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), de quien dijo está «injustamente condenada».

«Cristina, injustamente condenada, debería estar en este escenario», afirmó Kicillof, quien también fue ministro de Economía en el Gobierno de Fernández, rodeado de su equipo y de cientos de simpatizantes en la ciudad de La Plata, capital provincial, cuando enumeró los agradecimientos.

Kicillof es el artífice de la victoria lograda este domingo en la provincia de Buenos Aires frente a La Libertad Avanza (LLA), el partido ultraderechista de Javier Milei, de quien dijo: «Con una boleta veníamos a ponerle un freno a Milei y acá estamos». EFE

